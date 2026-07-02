ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения Черноморского флота России уничтожили морской дрон ВСУ.
- Уничтожение произошло в северо-восточной части Черного моря.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подразделения Черноморского флота России уничтожили морской дрон ВСУ в Черном море, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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