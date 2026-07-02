Путин поздравил губернатора и жителей с 80-летием Калининградской области

"Алексей Сергеевич, мы совсем недавно встречались в рамках Совета безопасности, на совещании обсуждали вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Сейчас, в преддверии юбилея, 80-летия образования Калининградской области, хочу поздравить вас и всех калининградцев с этой датой", - сказал Путин во время встречи с Беспрозванных.