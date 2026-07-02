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Путин поздравил губернатора и жителей с 80-летием Калининградской области - РИА Новости, 02.07.2026
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14:06 02.07.2026

Путин поздравил губернатора и жителей с 80-летием Калининградской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.
  • Путин поздравил губернатора и жителей Калининградской области с 80-летием образования региона.
  • Президент отметил успехи Калининградской области в социально-экономическом развитии.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и жителей с 80-летием образования региона, которое будет отмечаться 4 июля.
Глава государства в четверг в Кремле провел встречу с Беспрозванных. Накануне губернатор принимал участие в оперативном совещании Путина с постоянными членами Совбеза РФ, на котором обсуждались вопросы социально-экономического развития Калининградской области.
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"Алексей Сергеевич, мы совсем недавно встречались в рамках Совета безопасности, на совещании обсуждали вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Сейчас, в преддверии юбилея, 80-летия образования Калининградской области, хочу поздравить вас и всех калининградцев с этой датой", - сказал Путин во время встречи с Беспрозванных.
Президент отметил, что Калининградская область добивается серьезных успехов в социально-экономическом развитии.
"Хочу пожелать вам и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов", - подчеркнул Путин.
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ПолитикаВладимир ПутинКалининградская областьРоссияАлексей Беспрозванных
 
 
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