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В Калининграде госпитализировали женщину после конфликта на пляже - РИА Новости, 02.07.2026
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11:15 02.07.2026 (обновлено: 17:14 02.07.2026)
В Калининграде госпитализировали женщину после конфликта на пляже

В Калининграде с сотрясением мозга госпитализировали женщину, избитую на пляже

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщину, избитую на пляже в Зеленоградске, доставили в больницу в Калининграде.
  • У нее сотрясение головного мозга.
  • По данным пабликов во "ВКонтакте", сотрудница проката сапбордов в ответ на просьбу сделать музыку потише проявила агрессию и избила кулаками одну из отдыхающих, снимавшую все на телефон.
КАЛИНИНГРАД, 2 июл — РИА Новости. Женщину, избитую на пляже в Зеленоградске, доставили в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
«

"Женщина находится в больнице скорой помощи в Калининграде <...> с сотрясением головного мозга", — сказали в ведомстве.

По информации местных пабликов во "ВКонтакте", инцидент произошел на пляже "Сокольники". Посетители попросили женщину из проката сапбордов сделать музыку потише, но в ответ она начала проявлять агрессию. Одну из отдыхающих, снимавшую все на телефон, женщина побила кулаками.
В управлении МВД по Калининградской области заявили, что выясняют обстоятельства случившегося.
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