В Калининграде госпитализировали женщину после конфликта на пляже

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женщину, избитую на пляже в Зеленоградске, доставили в больницу в Калининграде.
- У нее сотрясение головного мозга.
- По данным пабликов во "ВКонтакте", сотрудница проката сапбордов в ответ на просьбу сделать музыку потише проявила агрессию и избила кулаками одну из отдыхающих, снимавшую все на телефон.
КАЛИНИНГРАД, 2 июл — РИА Новости. Женщину, избитую на пляже в Зеленоградске, доставили в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
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"Женщина находится в больнице скорой помощи в Калининграде <...> с сотрясением головного мозга", — сказали в ведомстве.
По информации местных пабликов во "ВКонтакте", инцидент произошел на пляже "Сокольники". Посетители попросили женщину из проката сапбордов сделать музыку потише, но в ответ она начала проявлять агрессию. Одну из отдыхающих, снимавшую все на телефон, женщина побила кулаками.
В управлении МВД по Калининградской области заявили, что выясняют обстоятельства случившегося.