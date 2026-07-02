Юрист рассказал, сокращает ли рабочий день отсутствие перерыва на обед

Краткий пересказ от РИА ИИ Работник может уйти с работы пораньше, если не воспользовался обеденным перерывом, но только если это разрешено правилами внутреннего трудового распорядка и согласовано с работодателем.

Режим рабочего времени, установленный в трудовом договоре и правилах внутреннего трудового распорядка, должен предусматривать время и продолжительность обеденного перерыва.

Нарушение установленного режима рабочего времени может стать основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Работник теоретически может уйти пораньше, если не воспользовался обеденным перерывом в середине дня, однако только если это разрешено правилами внутреннего трудового распорядка и согласовано с работодателем, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

"Если режим рабочего времени предусматривает, например, возможность для работника использовать перерыв на обед в удобное для него время, теоретически работник может перенести перерыв на конец рабочего дня, тем самым сократив рабочий день. Однако, как правило, работодатели устанавливают точное время, когда работник может воспользоваться своим законным правом на обеденный перерыв", — отметил юрист.

В данном случае все зависит от того, что указано в условиях трудового договора и правилах внутреннего трудового распорядка.

В этих документах должен быть описан режим рабочего времени сотрудника, который он должен соблюдать. Нарушение установленного режима — основание для привлечения к дисциплинарной ответственности.