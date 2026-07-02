Жительницу Ярославля будут судить за микрозайм по фото паспорта подруги

РЯЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Жительница Ярославля, которая, по версии следствия, взяла микрозайм по фото паспорта подруги, а затем попыталась заключить еще 16 аналогичных договоров, предстанет перед судом, сообщила прокуратура региона.

По версии следствия, в январе-феврале 2025 года она, используя фото паспорта своей 31-летней подруги, которая не знала о ее действиях, через интернет заключила с микрофинансовой организацией договор займа на сумму 7,5 тысяч рублей. Затем женщина пыталась заключить еще 16 договоров с тремя микрофинансовыми организациями на сумму более 635 тысяч рублей, но ей было отказано.