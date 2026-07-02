Жительницу Ярославля будут судить за микрозайм по фото паспорта подруги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница Ярославля взяла микрозайм, используя фото паспорта своей подруги без ее ведома, сообщила прокуратура.
- Она пыталась заключить еще 16 договоров с микрофинансовыми организациями на сумму более 635 тысяч рублей, но ей было отказано.
- Прокуратура направила дело в Кировский районный суд Ярославля, женщина обвиняется по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество.
РЯЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Жительница Ярославля, которая, по версии следствия, взяла микрозайм по фото паспорта подруги, а затем попыталась заключить еще 16 аналогичных договоров, предстанет перед судом, сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, в январе-феврале 2025 года она, используя фото паспорта своей 31-летней подруги, которая не знала о ее действиях, через интернет заключила с микрофинансовой организацией договор займа на сумму 7,5 тысяч рублей. Затем женщина пыталась заключить еще 16 договоров с тремя микрофинансовыми организациями на сумму более 635 тысяч рублей, но ей было отказано.
"Прокуратура Кировского района (города Ярославля – ред.) направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая 17 раз пыталась получить микрозаймы по фото паспорта подруги", - сообщила прокуратура в своем канале на платформе "Макс".
Уточняется, что ранее не судимая 32-летняя женщина обвиняется по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество.
Дело рассмотрит Кировский районный суд Ярославля.
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