Армия Израиля ищет израильтян, пропавших в палестинской деревне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля ведет поиск израильтян, пропавших в палестинской деревне Мухмас.
- Силы безопасности Израиля направлены в район Мухмаса для проведения масштабных поисков после сообщения о потере связи с несколькими израильскими мирными жителями.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ведет поиск израильтян, пропавших в палестинской деревне Мухмас,
"Ранее сегодня утром силы безопасности Израиля были направлены в район Мухмаса и начали масштабные поиски после сообщения о нескольких израильских мирных жителях, которые находились в этом районе и потеряли связь", - сообщает Telegram-канал армии.
Согласно сообщению армии, военные проводят поиски в этом районе, чтобы исключить "возможность инцидента" в области безопасности. В заявлении не приводятся другие подробности.