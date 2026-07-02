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Армия Израиля ищет израильтян, пропавших в палестинской деревне - РИА Новости, 02.07.2026
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07:52 02.07.2026
Армия Израиля ищет израильтян, пропавших в палестинской деревне

ЦАХАЛ ведет поиски пропавших в палестинской деревне Мухмас израильтян

© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в медиабанкДействия спецподразделений вооруженных сил Израиля
Действия спецподразделений вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
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Действия спецподразделений вооруженных сил Израиля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля ведет поиск израильтян, пропавших в палестинской деревне Мухмас.
  • Силы безопасности Израиля направлены в район Мухмаса для проведения масштабных поисков после сообщения о потере связи с несколькими израильскими мирными жителями.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ведет поиск израильтян, пропавших в палестинской деревне Мухмас,
"Ранее сегодня утром силы безопасности Израиля были направлены в район Мухмаса и начали масштабные поиски после сообщения о нескольких израильских мирных жителях, которые находились в этом районе и потеряли связь", - сообщает Telegram-канал армии.
Согласно сообщению армии, военные проводят поиски в этом районе, чтобы исключить "возможность инцидента" в области безопасности. В заявлении не приводятся другие подробности.
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