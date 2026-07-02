Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича экстрадировали в Испанию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Германии передали Испании подозреваемого по делу об убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.
- Андрей Портнов был застрелен 21 мая 2025 года, а подозреваемого в убийстве задержали в Германии в феврале 2026 года.
МАДРИД, 2 июл - РИА Новости. Власти Германии передали Испании подозреваемого по делу об убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщил РИА Новости глава пресс-службы суда Мадрида Луис Салас Фернандес.
"Сообщаю, что вчера немецкие власти передали Испании и предоставили в распоряжение судьи Посуэло-де-Аларкона предполагаемого ответственного за убийство Андрея Портнова, который уже находится в нашей стране", - сказал он в четверг.
Портнов был застрелен утром 21 мая 2025 года у входа в "Американскую школу" в Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. В феврале 2026 года подозреваемого в убийстве задержали в Германии.