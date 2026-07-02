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Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича экстрадировали в Испанию - РИА Новости, 02.07.2026
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14:13 02.07.2026 (обновлено: 14:16 02.07.2026)
Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича экстрадировали в Испанию

Подозреваемого в убийстве Портнова экстрадировали в Испанию из Германии

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФлаги Испании и Европейского союза
Флаги Испании и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Германии передали Испании подозреваемого по делу об убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.
  • Андрей Портнов был застрелен 21 мая 2025 года, а подозреваемого в убийстве задержали в Германии в феврале 2026 года.
МАДРИД, 2 июл - РИА Новости. Власти Германии передали Испании подозреваемого по делу об убийстве бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщил РИА Новости глава пресс-службы суда Мадрида Луис Салас Фернандес.
"Сообщаю, что вчера немецкие власти передали Испании и предоставили в распоряжение судьи Посуэло-де-Аларкона предполагаемого ответственного за убийство Андрея Портнова, который уже находится в нашей стране", - сказал он в четверг.
Портнов был застрелен утром 21 мая 2025 года у входа в "Американскую школу" в Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. В феврале 2026 года подозреваемого в убийстве задержали в Германии.
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В миреИспанияГерманияАндрей Портнов (политик)Виктор ЯнуковичМадрид
 
 
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