Завершен демонтаж трети объектов бывшего БЦБК в Иркутской области

ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Демонтаж трети объектов бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) завершен, на полигоне карт-накопителей отходов идет системная ликвидация накопленного вреда, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области по итогам визита в регион вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

Вопросы сохранения экосистемы озера Байкал , по данным пресс-службы, стали центральной темой выездного заседания правительственной комиссии под руководством Патрушева . Мероприятие прошло в Иркутске, перед этим вице-премьер и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетили бывшую промплощадку БЦБК и полигон "Солзанский".

Там ведется системная работа по ликвидации накопленного вреда: уже разработаны природоподобные технологии очистки и рекультивации, одобренные научным советом РАН. Развитием территории промышленной площадки предприятия занимается ВЭБ.РФ совместно с регионом.

"На данный момент завершен демонтаж трети от общего числа объектов БЦБК. В 2026–2028 годах в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" на отдельных картах полигона пройдут опытно‑промышленные испытания технологий очистки и рекультивации. Работа ведется по научно обоснованному плану и строго контролируется на каждом этапе", - говорится в сообщении.

По словам Кобзева, сохранение чистоты Байкала даст новый импульс развитию территории, сделает ее комфортной для местных жителей и туристов. Правительство региона ведет системную работу по поиску и внедрению технологии устранения отходов с карт-накопителей БЦБК. Приоритетом остается максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот при строгом соблюдении природоохранных требований.

В пресс-службе отметили, что вице-премьер и губернатор побывали в Ангарске, где Патрушеву представили проект экокластера. Строительство ведут дочерние структуры госкорпорации "Ростех". Главная составляющая экокластера – технологический центр переработки отходов мощностью 405 тысяч тонн в год. Его запуск позволит достичь 100% сортировки отходов и в два раза снизит объемы полигонного захоронения.

Кроме того, Патрушев ознакомился с работой нового научно‑исследовательского судна "Викентий Зайцев", которое в начале июня вышло в первый рейс для мониторинга состояния Байкала. Главная задача судна – проведение регулярных научно-исследовательских работ по всей акватории озера, включая гидроакустические и траловые съемки в районах обитания водных биологических ресурсов.

На заседании в правительстве региона, уточнили в пресс-службе, Кобзев представил данные о положительной динамике по восстановлению лесов и выступил с инициативой рассмотреть Приангарье для проведения пилотного проекта по отнесению по данным спутниковых снимков труднодоступных таежных участков в покрытые лесом.