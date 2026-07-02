Иран не пригласил на похороны Хаменеи страны, поддержавшие агрессию США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские власти не пригласили на похороны экс-лидера исламской республики Али Хаменеи страны, поддержавшие агрессию США и Израиля против Ирана.
- Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4–9 июля.
ТЕГЕРАН, 2 июл - РИА Новости. Иранские власти не пригласили на похороны экс-лидера исламской республики Али Хаменеи страны, поддержавшие агрессию США и Израиля против Ирана, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.
Иранские власти ранее сообщили, что прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля - ожидается, что в Тегеране с 4 по 6 июля пройдут прощальная церемония и похоронная процессия, в Куме похоронная процессия состоится 7 июля, а в Мешхеде 9 июля пройдет погребение.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Похоронить его собираются в родном Мешхеде.