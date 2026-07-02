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Иран предостерег США и Израиль от агрессии в дни похорон Хаменеи - РИА Новости, 02.07.2026
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12:23 02.07.2026
Иран предостерег США и Израиль от агрессии в дни похорон Хаменеи

Тегеран предостерег США и Израиль от агрессии против Ирана в дни похорон Хаменеи

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи предостерег США, Израиль и их союзников от угроз и агрессии в отношении Ирана в день похорон Али Хаменеи.
ТЕГЕРАН, 2 июл - РИА Новости. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи предостерег США, Израиль и их союзников от угроз и агрессии в отношении Ирана в дни проведения церемонии прощания и похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
"В эти великие поучительные дни… мы предупреждаем врагов Ирана, в особенности США, Израиль, а также их региональных и внерегиональных сообщников о необходимости избегать просчетов любого рода и призываем задуматься о суровом и отрезвляющем ответе… вооруженных сил на любую угрозу и агрессию в отношении нашей страны", - говорится в послании, текст которого приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Иранские власти ранее сообщили, что прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля - ожидается, что в Тегеране с 4 по 6 июля пройдут прощальная церемония и похоронная процессия, в Куме похоронная процессия состоится 7 июля, а в Мешхеде 9 июля пойдет погребение.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Похоронить его собираются в родном Мешхеде.
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В миреИранСШАИзраильАли Хаменеи
 
 
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