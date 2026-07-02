Иран предостерег США и Израиль от агрессии в дни похорон Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи предостерег США, Израиль и их союзников от угроз и агрессии в отношении Ирана в день похорон Али Хаменеи.

ТЕГЕРАН, 2 июл - РИА Новости. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи предостерег США, Израиль и их союзников от угроз и агрессии в отношении Ирана в дни проведения церемонии прощания и похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

"В эти великие поучительные дни… мы предупреждаем врагов Ирана , в особенности США , Израиль, а также их региональных и внерегиональных сообщников о необходимости избегать просчетов любого рода и призываем задуматься о суровом и отрезвляющем ответе… вооруженных сил на любую угрозу и агрессию в отношении нашей страны", - говорится в послании, текст которого приводит гостелерадиокомпания Ирана.

Иранские власти ранее сообщили, что прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля - ожидается, что в Тегеране с 4 по 6 июля пройдут прощальная церемония и похоронная процессия, в Куме похоронная процессия состоится 7 июля, а в Мешхеде 9 июля пойдет погребение.