В Катаре назвали сроки новых обсуждений меморандума между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Маджид аль-Ансари подтвердил встречу посредников с представителями США и Ирана для обсуждения меморандума между странами.

Посредники из Катара и Пакистана завершили отдельные встречи с участниками переговоров от США и Ирана в Дохе, достигнув «позитивного прогресса».

Стороны договорились продолжить переговоры в ближайшее время, а следующую встречу намечено провести после завершения траурных мероприятий, связанных с кончиной Али Хаменеи.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари подтвердил встречу посредников с представителями США и Ирана по обсуждению меморандума между странами, следующая встреча будет запланирована после похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил, что иранская делегация в среду провела две встречи в Дохе с представителями Катара и Пакистана по вопросу реализации пунктов меморандума между Тегераном и Вашингтоном.

Согласно заявлению представителя в соцсети X, посредники из Катара и Пакистана завершили отдельные встречи с участниками переговоров от США и Ирана в Дохе. По его словам, в ходе обсуждения вопросов, касающихся меморандума о взаимопонимании между странами, подписанного в Исламабаде, был достигнут "позитивный прогресс" с учетом итогов саммита в Швейцарии на озере Люцерн.

"Стороны (США и Иран - ред.) договорились продолжить переговоры в ближайшее время, а следующую встречу намечено провести в кратчайшие сроки после завершения траурных мероприятий, связанных с кончиной бывшего верховного лидера Ирана (Али Хаменеи - ред.)". - говорится в сообщении в соцсети X аль-Ансари.

Иранские власти ранее сообщили, что прощание с бывшим верховным лидером Ирана и его похороны пройдут 4-9 июля. Ожидается, что в Тегеране прощальная церемония и похоронная процессия будут проходить с 4 по 6 июля, в Куме мероприятие состоится 7 июля, в иракских городах Неджеф и Кербела - 8 июля, а в Мешхеде 9 июля пройдет погребение.