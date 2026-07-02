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В Катаре назвали сроки новых обсуждений меморандума между США и Ираном - РИА Новости, 02.07.2026
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00:17 02.07.2026 (обновлено: 00:57 02.07.2026)
В Катаре назвали сроки новых обсуждений меморандума между США и Ираном

МИД Катара: США и Иран снова обсудят меморандум после похорон Али Хаменеи

© РИА НовостиБаннер с изображением Али Хаменеи в Тегеране
Баннер с изображением Али Хаменеи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости
Баннер с изображением Али Хаменеи в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маджид аль-Ансари подтвердил встречу посредников с представителями США и Ирана для обсуждения меморандума между странами.
  • Посредники из Катара и Пакистана завершили отдельные встречи с участниками переговоров от США и Ирана в Дохе, достигнув «позитивного прогресса».
  • Стороны договорились продолжить переговоры в ближайшее время, а следующую встречу намечено провести после завершения траурных мероприятий, связанных с кончиной Али Хаменеи.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари подтвердил встречу посредников с представителями США и Ирана по обсуждению меморандума между странами, следующая встреча будет запланирована после похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил, что иранская делегация в среду провела две встречи в Дохе с представителями Катара и Пакистана по вопросу реализации пунктов меморандума между Тегераном и Вашингтоном.
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Согласно заявлению представителя в соцсети X, посредники из Катара и Пакистана завершили отдельные встречи с участниками переговоров от США и Ирана в Дохе. По его словам, в ходе обсуждения вопросов, касающихся меморандума о взаимопонимании между странами, подписанного в Исламабаде, был достигнут "позитивный прогресс" с учетом итогов саммита в Швейцарии на озере Люцерн.
"Стороны (США и Иран - ред.) договорились продолжить переговоры в ближайшее время, а следующую встречу намечено провести в кратчайшие сроки после завершения траурных мероприятий, связанных с кончиной бывшего верховного лидера Ирана (Али Хаменеи - ред.)". - говорится в сообщении в соцсети X аль-Ансари.
Иранские власти ранее сообщили, что прощание с бывшим верховным лидером Ирана и его похороны пройдут 4-9 июля. Ожидается, что в Тегеране прощальная церемония и похоронная процессия будут проходить с 4 по 6 июля, в Куме мероприятие состоится 7 июля, в иракских городах Неджеф и Кербела - 8 июля, а в Мешхеде 9 июля пройдет погребение.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Первым же пунктом меморандума значится прекращение военных действий союзниками обеих стран в Ливане, где идет конфликт между поддерживаемым Ираном ливанским движением "Хезболлах" и союзником США - Израилем.
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В миреИранСШАКатарАли ХаменеиКазем Гариб-АбадиХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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