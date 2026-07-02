Штаб иранской оппозиции на севере Ирака подвергся атаке БПЛА, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штаб иранской оппозиции в провинции Сулеймания на севере Ирака атаковал беспилотник со взрывчаткой.
- Атака произошла в районе Дикла.
ДОХА, 2 июл - РИА Новости. Беспилотник со взрывчаткой атаковал штаб иранской оппозиции в провинции Сулеймания на севере Ирака, сообщил вещающий из Иракского Курдистана телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Беспилотник со взрывчаткой атаковал штаб проиранской оппозиции в районе Дикла в провинции Сулеймания", - сказал телеканалу источник.