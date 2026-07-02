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Штаб иранской оппозиции на севере Ирака подвергся атаке БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2026
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00:54 02.07.2026
Штаб иранской оппозиции на севере Ирака подвергся атаке БПЛА, пишут СМИ

Al Sumaria: беспилотник атаковал штаб иранской оппозиции в Ираке

© AP Photo / Karim KadimИрак
Ирак - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Karim Kadim
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штаб иранской оппозиции в провинции Сулеймания на севере Ирака атаковал беспилотник со взрывчаткой.
  • Атака произошла в районе Дикла.
ДОХА, 2 июл - РИА Новости. Беспилотник со взрывчаткой атаковал штаб иранской оппозиции в провинции Сулеймания на севере Ирака, сообщил вещающий из Иракского Курдистана телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Беспилотник со взрывчаткой атаковал штаб проиранской оппозиции в районе Дикла в провинции Сулеймания", - сказал телеканалу источник.
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