Блогера-иноагента Левшица* внесли в перечень террористов и экстремистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогер Николай Левшиц* внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
- В марте 2025 года Минюст внес его в реестр иноагентов за распространение материалов иноагентов и недостоверной информации о решениях российских властей.
- Людям и организациям из перечня Росфинмониторинга запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться многими финансовыми услугами.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Блогер-иноагент Николай Левшиц* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Левшиц* Николай Дмитриевич, 23 марта 1978 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
В марте 2025 года Минюст РФ внес Левшица* в реестр иноагентов. По данным министерства, он принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространял фейки о решениях российских властей и недостоверные сведения о ВС РФ. Кроме того, блогер выступал против специальной военной операции.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Лицо, признанное иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФ