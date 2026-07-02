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Блогера-иноагента Левшица* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 02.07.2026
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16:22 02.07.2026 (обновлено: 16:31 02.07.2026)
Блогера-иноагента Левшица* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес блогера Левшица в список террористов и экстремистов

© Фото : @nlevshitsНиколай Левшиц*
Николай Левшиц* - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : @nlevshits
Николай Левшиц*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер Николай Левшиц* внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
  • В марте 2025 года Минюст внес его в реестр иноагентов за распространение материалов иноагентов и недостоверной информации о решениях российских властей.
  • Людям и организациям из перечня Росфинмониторинга запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться многими финансовыми услугами.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Блогер-иноагент Николай Левшиц* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Левшиц* Николай Дмитриевич, 23 марта 1978 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
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В марте 2025 года Минюст РФ внес Левшица* в реестр иноагентов. По данным министерства, он принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также распространял фейки о решениях российских властей и недостоверные сведения о ВС РФ. Кроме того, блогер выступал против специальной военной операции.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
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РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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