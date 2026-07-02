В Ингушетии подростка задержали после стрельбы по колесам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники госавтоинспекции в Ингушетии задержали 17-летнего подростка, который нарушал правила дорожного движения, катаясь на автомобиле брата.
- Полицейские открыли огонь по колесам автомобиля после того, как водитель проигнорировал требования остановиться и создал угрозу для других участников дорожного движения.
- В отношении подростка составлены административные протоколы, а его отец привлечен к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Сотрудники госавтоинспекции в Ингушетии только после стрельбы по колесам смогли задержать 17-летнего подростка, который нарушал правила дорожного движения, катаясь на автомобиле брата, сообщило региональное МВД.
Во время погони, по данным МВД, водитель совершал опасные маневры, проехал на красный сигнал светофора, выехал на встречную полосу, по касательной столкнулся с попутной легковушкой.
"Так как своими действиями он создавал угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения и не намеревался прекращать опасную поездку, полицейские после предупредительного выстрела в воздух из табельного оружия открыли огонь по колесам его транспортного средства. В результате одно колесо было повреждено: шина разорвалась и отлетела в сторону. Правонарушитель проехал еще некоторое расстояние, после чего остановился на площадке перед чужим частным домовладением", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что автомобилем управлял 17-летний житель Назрани, в силу возраста не имеющий водительского удостоверения. Покататься на автомобиле ему дал старший брат.
Полицейские составили в отношении подростка несколько административных протоколов за допущенные им нарушения, а также инициировали вопрос о его постановке на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Кроме того, к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей привлечен его отец. В отношении брата лихача также составлен административный материал.