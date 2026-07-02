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В Ингушетии подростка задержали после стрельбы по колесам - РИА Новости, 02.07.2026
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14:54 02.07.2026 (обновлено: 17:22 02.07.2026)
В Ингушетии подростка задержали после стрельбы по колесам

В Ингушетии сотрудники ГАИ задержали подростка после стрельбы по колесам

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники госавтоинспекции в Ингушетии задержали 17-летнего подростка, который нарушал правила дорожного движения, катаясь на автомобиле брата.
  • Полицейские открыли огонь по колесам автомобиля после того, как водитель проигнорировал требования остановиться и создал угрозу для других участников дорожного движения.
  • В отношении подростка составлены административные протоколы, а его отец привлечен к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Сотрудники госавтоинспекции в Ингушетии только после стрельбы по колесам смогли задержать 17-летнего подростка, который нарушал правила дорожного движения, катаясь на автомобиле брата, сообщило региональное МВД.
По информации министерства, инспекторы ДПС в Назрани попытались остановить автомобиль Lada Granta с тонированными стеклами, на котором отсутствовали государственные регистрационные номера, но водитель проигнорировал требования полицейских и стал скрываться от них на скорости.
Во время погони, по данным МВД, водитель совершал опасные маневры, проехал на красный сигнал светофора, выехал на встречную полосу, по касательной столкнулся с попутной легковушкой.
"Так как своими действиями он создавал угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения и не намеревался прекращать опасную поездку, полицейские после предупредительного выстрела в воздух из табельного оружия открыли огонь по колесам его транспортного средства. В результате одно колесо было повреждено: шина разорвалась и отлетела в сторону. Правонарушитель проехал еще некоторое расстояние, после чего остановился на площадке перед чужим частным домовладением", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что автомобилем управлял 17-летний житель Назрани, в силу возраста не имеющий водительского удостоверения. Покататься на автомобиле ему дал старший брат.
Полицейские составили в отношении подростка несколько административных протоколов за допущенные им нарушения, а также инициировали вопрос о его постановке на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Кроме того, к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей привлечен его отец. В отношении брата лихача также составлен административный материал.
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