В Ингушетии подростка задержали после стрельбы по колесам

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники госавтоинспекции в Ингушетии задержали 17-летнего подростка, который нарушал правила дорожного движения, катаясь на автомобиле брата.

Полицейские открыли огонь по колесам автомобиля после того, как водитель проигнорировал требования остановиться и создал угрозу для других участников дорожного движения.

В отношении подростка составлены административные протоколы, а его отец привлечен к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Сотрудники госавтоинспекции в Ингушетии только после стрельбы по колесам смогли задержать 17-летнего подростка, который нарушал правила дорожного движения, катаясь на автомобиле брата, сообщило региональное МВД.

По информации министерства, инспекторы ДПС в Назрани попытались остановить автомобиль Lad a Granta с тонированными стеклами, на котором отсутствовали государственные регистрационные номера, но водитель проигнорировал требования полицейских и стал скрываться от них на скорости.

Во время погони, по данным МВД, водитель совершал опасные маневры, проехал на красный сигнал светофора, выехал на встречную полосу, по касательной столкнулся с попутной легковушкой.

"Так как своими действиями он создавал угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения и не намеревался прекращать опасную поездку, полицейские после предупредительного выстрела в воздух из табельного оружия открыли огонь по колесам его транспортного средства. В результате одно колесо было повреждено: шина разорвалась и отлетела в сторону. Правонарушитель проехал еще некоторое расстояние, после чего остановился на площадке перед чужим частным домовладением", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что автомобилем управлял 17-летний житель Назрани, в силу возраста не имеющий водительского удостоверения. Покататься на автомобиле ему дал старший брат.