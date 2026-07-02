МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Республики Саха Айсен Николаев в четверг принял участие в торжественной церемонии открытия III Международных интеллектуальных игр, которые проходят в Якутии с 24 июня по 14 июля.

Церемония состоялась в культурном центре "Сергеляхские огни" Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. В этом году мероприятие объединило 549 участников из 15 стран и 22 регионов России.

Приветствуя участников, Николаев подчеркнул, что проведение Игр является большой честью для республики и способствует развитию научного и образовательного сотрудничества между странами.

"Я искренне горжусь тем, что именно здесь, в нашей республике, зародилась традиция проведения интеллектуальных состязаний, которые объединяют юные таланты из многих стран мира. Сегодня Якутия и город Якутск в третий раз стали центром притяжения научного познания, местом, где собираются будущие лидеры мировых инноваций и новейших технологий, готовые к любой конкуренции и плодотворному сотрудничеству. Будущее развития нашей республики, нашей великой страны — России — и всего мира находится в ваших руках", — приводит слова Николаева пресс-служба правительства Якутии.

Он добавил, что приобщение молодежи к науке, создание условий для раскрытия способностей и талантов детей является приоритетом Якутии. Для каждого участника участие в Играх — это шанс себя проявить и выйти победителем. Глава Якутии поблагодарил экспертов и наставников, участников из разных стран и регионов.

"Ваш опыт, ваша экспертиза и поддержка ребят поистине бесценны. От всей души желаю всем участникам III Международных интеллектуальных игр смелости, настойчивости и стремления к победе", — сказал Николаев.

Глава республики также отметил, что Якутия сочетает богатые культурные традиции и современные технологии. Сегодня регион активно внедряет технологии искусственного интеллекта и реализует проекты в сфере беспилотных авиационных систем, что требует подготовки высококвалифицированных специалистов и развития научного потенциала молодежи.

Нейросеть "Айта" официально объявила III Международные интеллектуальные игры открытыми.

По словам министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) Петра Шамаева, Международные интеллектуальные игры давно вышли за рамки образовательного мероприятия и стали признанной международной площадкой, объединяющей талантливую молодежь, ученых, педагогов и будущих лидеров из разных стран.

"Международные интеллектуальные игры в Якутии уже давно вышли за рамки образовательного мероприятия — сегодня это признанная международная площадка, которая объединяет талантливую молодежь, ученых, педагогов и будущих лидеров из разных стран мира", — сказал Шамаев.

Он уточнил, что для Якутии это важно, ведь она становится пространством, где школьники не только демонстрируют свои знания и научный потенциал, но и учатся взаимодействовать, обмениваться опытом, выстраивать дружеские и профессиональные связи. Это необходимые стратегические задачи, над которыми работает в том числе и министерство по делам молодежи. Шамаев подчеркнул, что в республике создают условия, при которых молодые люди могут раскрывать способности, реализовывать интеллектуальный потенциал и получать возможности для развития на высоком уровне.

Программа III Международных интеллектуальных игр включает широкий спектр образовательных, научных и просветительских мероприятий.