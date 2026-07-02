Рейтинг@Mail.ru
Международные интеллектуальные игры открылись в Якутии - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
18:04 02.07.2026 (обновлено: 18:05 02.07.2026)
Международные интеллектуальные игры открылись в Якутии

III Международные интеллектуальные игры открылись в Республике Саха

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАйсен Николаев
Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Айсен Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Республики Саха Айсен Николаев в четверг принял участие в торжественной церемонии открытия III Международных интеллектуальных игр, которые проходят в Якутии с 24 июня по 14 июля.
Церемония состоялась в культурном центре "Сергеляхские огни" Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. В этом году мероприятие объединило 549 участников из 15 стран и 22 регионов России.
Глава Якутии Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Николаев рассказал о реализации поручений президента после визита в Якутию
18 июня, 14:48
Приветствуя участников, Николаев подчеркнул, что проведение Игр является большой честью для республики и способствует развитию научного и образовательного сотрудничества между странами.
"Я искренне горжусь тем, что именно здесь, в нашей республике, зародилась традиция проведения интеллектуальных состязаний, которые объединяют юные таланты из многих стран мира. Сегодня Якутия и город Якутск в третий раз стали центром притяжения научного познания, местом, где собираются будущие лидеры мировых инноваций и новейших технологий, готовые к любой конкуренции и плодотворному сотрудничеству. Будущее развития нашей республики, нашей великой страны — России — и всего мира находится в ваших руках", — приводит слова Николаева пресс-служба правительства Якутии.
Он добавил, что приобщение молодежи к науке, создание условий для раскрытия способностей и талантов детей является приоритетом Якутии. Для каждого участника участие в Играх — это шанс себя проявить и выйти победителем. Глава Якутии поблагодарил экспертов и наставников, участников из разных стран и регионов.
"Ваш опыт, ваша экспертиза и поддержка ребят поистине бесценны. От всей души желаю всем участникам III Международных интеллектуальных игр смелости, настойчивости и стремления к победе", — сказал Николаев.
Глава республики также отметил, что Якутия сочетает богатые культурные традиции и современные технологии. Сегодня регион активно внедряет технологии искусственного интеллекта и реализует проекты в сфере беспилотных авиационных систем, что требует подготовки высококвалифицированных специалистов и развития научного потенциала молодежи.
Нейросеть "Айта" официально объявила III Международные интеллектуальные игры открытыми.
По словам министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) Петра Шамаева, Международные интеллектуальные игры давно вышли за рамки образовательного мероприятия и стали признанной международной площадкой, объединяющей талантливую молодежь, ученых, педагогов и будущих лидеров из разных стран.
"Международные интеллектуальные игры в Якутии уже давно вышли за рамки образовательного мероприятия — сегодня это признанная международная площадка, которая объединяет талантливую молодежь, ученых, педагогов и будущих лидеров из разных стран мира", — сказал Шамаев.
Он уточнил, что для Якутии это важно, ведь она становится пространством, где школьники не только демонстрируют свои знания и научный потенциал, но и учатся взаимодействовать, обмениваться опытом, выстраивать дружеские и профессиональные связи. Это необходимые стратегические задачи, над которыми работает в том числе и министерство по делам молодежи. Шамаев подчеркнул, что в республике создают условия, при которых молодые люди могут раскрывать способности, реализовывать интеллектуальный потенциал и получать возможности для развития на высоком уровне.
Программа III Международных интеллектуальных игр включает широкий спектр образовательных, научных и просветительских мероприятий.
В пресс-службе напомнили, что республика уже в третий раз становится площадкой проведения мероприятия: первые Игры состоялись в 2018 году и объединили более 1 тысячи участников из 39 стран, вторые — в 2022 году, собрав 670 участников из 16 зарубежных государств и 16 регионов России. По итогам первых Игр было принято решение проводить их один раз в четыре года.
Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Глава Якутии будет представлять интересы Арктики и Севера на мировом уровне
Вчера, 15:37
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала