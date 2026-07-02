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Тренер рассказал о пользе скандинавской ходьбы для пожилых людей - РИА Новости, 02.07.2026
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15:58 02.07.2026
Тренер рассказал о пользе скандинавской ходьбы для пожилых людей

Тренер Халимов: скандинавская ходьба снижает риск падений у пожилых людей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗанятие по скандинавской ходьбе
Занятие по скандинавской ходьбе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Занятие по скандинавской ходьбе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скандинавская ходьба разгружает поясницу, расправляет плечи и дает дополнительную опору, снижая риск падений у пожилых людей, рассказал эксперт по фитнесу Эмиль Халимов.
  • При скандинавской ходьбе задействовано до 90 % мускулатуры, расход энергии выше на 45 % по сравнению с обычной прогулкой.
  • Для начала рекомендуется заниматься скандинавской ходьбой от 20 до 30 минут три раза в неделю, постепенно увеличивая время до 150 минут умеренной активности в неделю.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Скандинавская ходьба разгружает поясницу, расправляет плечи и дает дополнительную опору, снижая риск падений у пожилых людей, рассказал эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба "Лапино Фитнес" Эмиль Халимов.
"Сегодня это одна из немногих нагрузок, что подходит женщине и в 60, и в 75 лет, потому что работает мягко и включает почти все тело. При обычной прогулке трудятся ноги, а руки и корпус почти отдыхают. Палки меняют картину. С ними в работу вступают мышцы плеч, спины, груди и пресса, задействовано до 90% мускулатуры... Ритмичная работа руками разворачивает плечи, разгружает поясницу и поддерживает плотность костей", - сказал Халимов "Газете.Ru".
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По словам тренера, расход энергии при скандинавской ходьбе выше на 45% по сравнению с обычной прогулкой, а две дополнительные точки опоры уменьшают риск оступиться - для старшего возраста это особенно важно, так как падение часто оборачивается переломом шейки бедра.
Эксперт порекомендовал подбирать палки по росту: для этого нужно умножить рост в сантиметрах на 0,66 - слишком длинные палки заставляют задирать плечи. Техника движения: рука и нога идут крест-накрест, палку ставят под наклоном позади себя и отталкиваются от земли.
"Начинают с 20 до 30 минут три раза в неделю и выходят на 150 минут умеренной активности в неделю по норме Всемирной организации здравоохранения. Пульс держат таким, чтобы можно было говорить с легкой одышкой, а при болезнях сердца и суставов сперва покажитесь врачу", - отметил Халимов.
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