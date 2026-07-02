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Калининградский губернатор попросил Путина продлить план развития области - РИА Новости, 02.07.2026
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14:36 02.07.2026 (обновлено: 15:00 02.07.2026)
Калининградский губернатор попросил Путина продлить план развития области

Беспрозванных попросил Путина продлить план развития Калининградской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время встречи в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных попросил президента России Владимира Путина продлить работу программы социально-экономического развития Калининградской области до 2036 года.
  • По этой программе уже реализовано 415 миллиардов рублей и порядка 220 проектов, в том числе крупные.
  • Президент назвал продление программы обоснованным.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Губернатор Калининградской области попросил президента РФ Владимира Путина продлить работу программы социально-экономического развития Калининградской области до 2036 года.
Путин в четверг принял в Кремле губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.
"Хотел бы к Вам обратиться с поддержкой продления этой программы до 2036 года, потому что нам как раз в 2027-2028 году совместно с правительством предстоит подготовить ключевые проекты и мероприятия по этой программе", - сказал Беспрозванных.
Он уточнил, что 415 миллиардов рублей реализовано по этой программе, порядка 220 проектов, в том числе и крупные проекты. Это важнейшая программа, которая позволяет развивать регион четко, системно, по всем пространствам развития, добавил губернатор.
Глава государства назвал обоснованным продление программы. "Полагаю, это обоснованно", - ответил президент.
На данный момент программа социально-экономического развития Калининградской области рассчитана на 2030 год.
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