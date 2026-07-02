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В России введут новый ГОСТ на микроволновки - РИА Новости, 02.07.2026
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00:33 02.07.2026
В России введут новый ГОСТ на микроволновки

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на микроволновые печи

© Fotolia / NadiaМикроволновая печь
Микроволновая печь - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Fotolia / Nadia
Микроволновая печь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росстандарт принял новый ГОСТ на микроволновые печи, устанавливающий требования к их безопасности.
  • ГОСТ описывает правила маркировки и эксплуатации микроволновок, а также необычные испытания для подтверждения безопасности техники.
  • В стандарте содержатся рекомендации по безопасному использованию микроволновых печей, например, не нагревать продукты в герметично закрытых емкостях и регулярно очищать камеру от остатков продуктов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на микроволновые печи, устанавливающий требования к их безопасности, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
"Настоящий стандарт устанавливает признанный международным сообществом уровень защиты от опасностей, создаваемых прибором при его нормальном применении, с учетом инструкций изготовителя, включая электрические, механические, термические, пожарные и радиационные опасности", - сказано в документе.
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ГОСТ описывает не только правила маркировки и эксплуатации микроволновок, но и необычные испытания, которые должны подтвердить безопасность техники.
Один из самых необычных тестов связан с пожарной безопасностью. В камеру помещают неочищенную картофелину, затем микроволновую печь включают - и она работает до тех пор, пока картофель не воспламенится. После этого испытание продолжают еще 12 минут. Огонь за это время должен оставаться внутри камеры и не выходить за пределы микроволновки.
В ГОСТе отмечается, что в микроволновке не рекомендуется нагревать продукты и жидкости в герметично закрытых емкостях, так как они могут взорваться. Например, не следует разогревать яйца в скорлупе и целые вареные яйца - они могут лопнуть.
Если в микроволновке разогревается детское питание, то после нагрева его необходимо встряхнуть и обязательно проверить температуру, отмечается в документе.
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Особое внимание уделено прочности дверцы микроволновки. Чтобы проверить ее устойчивость, проводят испытание: открывают и закрывают дверцу 100 тысяч раз. Первые 50 тысяч циклов проводят с включенной микроволновой печью, а другие 50 тысяч - уже без генерации микроволнового излучения. После такой проверки дверца, замки и система блокировки должны сохранять работоспособность.
Также проверяют, что произойдет, если на микроволновку случайно пролить жидкость. Для этого пол-литра солевого раствора выливают на вращающийся столик, в дно камеры и вентиляционные отверстия. После этого не должно быть короткого замыкания или удара током.
В стандарте отмечается, что печь следует регулярно очищать от остатков продуктов: загрязнение камеры может повредить поверхности, сократить срок службы техники и привести к опасной ситуации.
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ОбществоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Россия
 
 
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