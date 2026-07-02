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В Госдуме предложили ввести выплату родителям за нехватку места в детсаду - РИА Новости, 02.07.2026
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17:33 02.07.2026
В Госдуме предложили ввести выплату родителям за нехватку места в детсаду

Даванков предложил ввести выплату родителям детей, не получившим место в детсаду

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили установить ежемесячную выплату для родителей, чьим детям не хватило места в детском саду.
  • Выплата может быть установлена регионам с учетом их бюджетных возможностей и социально-экономической ситуации.
  • Инициатива направлена на снижение межрегионального неравенства в поддержке семей с детьми и помощь в компенсации расходов на присмотр и уход.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили установить ежемесячную выплату для родителей, чьим детям не хватило места в детском саду.
Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным установить единый федеральный минимальный стандарт поддержки семей, детям которых не предоставлено место в муниципальном детском саду по причине отсутствия мест", - сказано в обращении.
Депутаты уточнили, что такой стандарт мог бы предусматривать обязанность регионов установить ежемесячную выплату одному из родителей или законных представителей ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет, поставленного на учет для получения места в детском саду и не получившего направление в связи с отсутствием мест.
По словам парламентариев, альтернативным вариантом могли бы стать рекомендации правительства РФ властям регионов принять соответствующие меры на региональном уровне.
Парламентарии уточнили, что размер выплаты может определяться регионом с учетом бюджетных возможностей, уровня родительской платы за присмотр и уход, стоимости услуг частных детских садов и социально-экономической ситуации.
Депутаты также предложили определить на федеральном уровне минимальные подходы к расчету такой выплаты, чтобы она не носила символический характер и действительно помогала семье частично компенсировать расходы или потерю дохода.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить межрегиональное неравенство в поддержке семей с детьми и частично компенсировать расходы родителей на присмотр и уход при отсутствии муниципального места, а также облегчить возвращение родителей к трудовой занятости.
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