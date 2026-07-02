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В Госдуме предложили ввести лимит льготного проезда для многодетных семей - РИА Новости, 02.07.2026
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13:40 02.07.2026
В Госдуме предложили ввести лимит льготного проезда для многодетных семей

В Госдуме предложили ввести лимит льгот на платных дорогах для многодетных семей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести для многодетных семей сезонный лимит льготного проезда по платным дорогам в летний период или во время школьных каникул.
  • Право на льготный проезд планируется предоставлять в отношении одного легкового автомобиля на многодетную семью.
  • Инициатива предусматривает реализацию механизма через «Госуслуги» или личный кабинет транспондера с подтверждением статуса многодетной семьи и данных автомобиля.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Георгий Арапов и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести для многодетных семей сезонный лимит льготного проезда по платным дорогам летом либо в период, связанный со школьными каникулами и массовыми семейными поездками.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения для многодетных семей сезонного лимита бесплатного или льготного проезда по платным автомобильным дорогам в летний период. Такая мера могла бы действовать ежегодно с 1 июня по 31 августа либо в иной период, связанный со школьными каникулами и массовыми семейными поездками", - сказано в обращении.
Депутаты уточнили, что для сохранения адресного характера поддержки право на такой проезд целесообразно предоставлять в отношении одного легкового автомобиля на многодетную семью.
Инициативой предусматривается реализация механизма через "Госуслуги" или личный кабинет транспондера с подтверждением статуса многодетной семьи, сведений о транспортном средстве и данных транспондера либо государственного регистрационного номера автомобиля.
По мнению авторов, принятие инициативы позволит снизить расходы многодетных семей на летние поездки, повысить доступность семейного отдыха, оздоровительных поездок и посещения родственников, а также поддержать использование более безопасных и качественных автомобильных маршрутов.
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