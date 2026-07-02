В Госдуме предложили ввести лимит льготного проезда для многодетных семей

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести для многодетных семей сезонный лимит льготного проезда по платным дорогам в летний период или во время школьных каникул.

Право на льготный проезд планируется предоставлять в отношении одного легкового автомобиля на многодетную семью.

Инициатива предусматривает реализацию механизма через «Госуслуги» или личный кабинет транспондера с подтверждением статуса многодетной семьи и данных автомобиля.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Георгий Арапов и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести для многодетных семей сезонный лимит льготного проезда по платным дорогам летом либо в период, связанный со школьными каникулами и массовыми семейными поездками.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения для многодетных семей сезонного лимита бесплатного или льготного проезда по платным автомобильным дорогам в летний период. Такая мера могла бы действовать ежегодно с 1 июня по 31 августа либо в иной период, связанный со школьными каникулами и массовыми семейными поездками", - сказано в обращении.

Депутаты уточнили, что для сохранения адресного характера поддержки право на такой проезд целесообразно предоставлять в отношении одного легкового автомобиля на многодетную семью.

Инициативой предусматривается реализация механизма через "Госуслуги" или личный кабинет транспондера с подтверждением статуса многодетной семьи, сведений о транспортном средстве и данных транспондера либо государственного регистрационного номера автомобиля.