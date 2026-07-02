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Герой России предложил создать комитет по делам ветеранов СВО в Госдуме - РИА Новости, 02.07.2026
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04:12 02.07.2026
Герой России предложил создать комитет по делам ветеранов СВО в Госдуме

Герой России Сайбель предложил создать комитет по делам ветеранов СВО в Госдуме

© ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/TelegramВетеран СВО Владимир Сайбель
Ветеран СВО Владимир Сайбель - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram
Ветеран СВО Владимир Сайбель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Герой России, член Генсовета «Единой России» Владимир Сайбель считает актуальным и правильным создание отдельного комитета по делам ветеранов СВО в Государственной думе.
  • По итогам первого этапа XXIII съезда «Единой России» Сайбель вошел в список кандидатов партии на выборах в Государственную думу IX созыва от Новосибирской области.
  • Сайбель подчеркнул, что создание комитета по делам ветеранов позволило бы качественнее принимать решения в рамках поддержки участников СВО.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Отдельный комитет по делам ветеранов СВО должен быть создан в Государственной думе, выразил мнение в беседе с РИА Новости Герой России, член Генсовета "Единой России" Владимир Сайбель.
По итогам первого этапа XXIII съезда "Единой России" Сайбель вошел в список кандидатов партии на выборах в Государственную думу IX созыва. Он выдвинут по партийному списку от Новосибирской области.
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"Есть ряд предложений по формированию комитета в Государственной думе, который бы занимался именно вопросами ветеранов, участников СВО. Безусловно, я считаю это очень актуальным и правильным, потому что отстаивать интересы именно ветеранов и аккумулировать абсолютно все сферы деятельности нашего общества и всю проблематику, которая касается абсолютно всех направлений, в единое целое - это правильное решение", - сказал Сайбель.
Он подчеркнул, что создание такого комитета позволило бы качественнее принимать решения в рамках поддержки участников СВО. На вопрос, хотел ли бы он участвовать в работе такого комитета, собеседник агентства ответил, что если такое предложение поступит, он примет его с радостью.
Сайбель принимал участие в спецоперации в должности замкомандира разведроты 52-го мобилизационного полка в составе группировки "Центр". В 2023 году при выполнении боевой задачи он был тяжело ранен, но продолжил руководить подразделением, одержавшим победу над превосходившими силами противника. Сайбель является выпускником программы "Время героев", запущенной в 2024 году для подготовки высококвалифицированных управленцев из числа участников и ветеранов СВО.
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