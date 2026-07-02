Герой России предложил создать комитет по делам ветеранов СВО в Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ Герой России, член Генсовета «Единой России» Владимир Сайбель считает актуальным и правильным создание отдельного комитета по делам ветеранов СВО в Государственной думе.

По итогам первого этапа XXIII съезда «Единой России» Сайбель вошел в список кандидатов партии на выборах в Государственную думу IX созыва от Новосибирской области.

Сайбель подчеркнул, что создание комитета по делам ветеранов позволило бы качественнее принимать решения в рамках поддержки участников СВО.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Отдельный комитет по делам ветеранов СВО должен быть создан в Государственной думе, выразил мнение в беседе с РИА Новости Герой России, член Генсовета "Единой России" Владимир Сайбель.

По итогам первого этапа XXIII съезда " Единой России " Сайбель вошел в список кандидатов партии на выборах в Государственную думу IX созыва. Он выдвинут по партийному списку от Новосибирской области

"Есть ряд предложений по формированию комитета в Государственной думе, который бы занимался именно вопросами ветеранов, участников СВО. Безусловно, я считаю это очень актуальным и правильным, потому что отстаивать интересы именно ветеранов и аккумулировать абсолютно все сферы деятельности нашего общества и всю проблематику, которая касается абсолютно всех направлений, в единое целое - это правильное решение", - сказал Сайбель.

Он подчеркнул, что создание такого комитета позволило бы качественнее принимать решения в рамках поддержки участников СВО. На вопрос, хотел ли бы он участвовать в работе такого комитета, собеседник агентства ответил, что если такое предложение поступит, он примет его с радостью.