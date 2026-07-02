Звезда "Смертельного оружия" Дэнни Гловер рассказал, что болен Альцгеймером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американскому актеру Дэнни Гловеру диагностировали болезнь Альцгеймера.
- Диагноз был поставлен три года назад, и семья оказывает актеру полную поддержку.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Американский актер Дэнни Гловер, наиболее известный благодаря роли в серии фильмов "Смертельное оружие", сообщил о том, что ему диагностировали болезнь Альцгеймера.
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"Мне диагностировали Альцгеймер... Я уверен, что со временем, как он будет прогрессировать, все будет меняться", - рассказал 79-летний актер на шоу Today телеканала NBC.
По словам Гловера, диагноз был поставлен три года тому назад. Как он отметил в интервью, семья оказывает ему полную поддержку.
Дэнни Гловер наиболее известен ролью полицейского Роджера Мюрто в серии фильмов "Смертельное оружие" и фильме "Джуманджи: Новый уровень". Актер четыре раза был награжден премией Эмми.
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