Краткий пересказ от РИА ИИ Американскому актеру Дэнни Гловеру диагностировали болезнь Альцгеймера.

Диагноз был поставлен три года назад, и семья оказывает актеру полную поддержку.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Американский актер Дэнни Гловер, наиболее известный благодаря роли в серии фильмов "Смертельное оружие", сообщил о том, что ему диагностировали болезнь Альцгеймера.

« "Мне диагностировали Альцгеймер... Я уверен, что со временем, как он будет прогрессировать, все будет меняться", - рассказал 79-летний актер на шоу Today телеканала NBC

По словам Гловера, диагноз был поставлен три года тому назад. Как он отметил в интервью, семья оказывает ему полную поддержку.