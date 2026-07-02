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Звезда "Смертельного оружия" Дэнни Гловер рассказал, что болен Альцгеймером - РИА Новости, 02.07.2026
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10:32 02.07.2026
Звезда "Смертельного оружия" Дэнни Гловер рассказал, что болен Альцгеймером

Звезда "Смертельного оружия" Дэнни Гловер болен Альцгеймером

© Warner Bros. Pictures Co. (1987)Кадр из фильма "Смертельное оружие"
Кадр из фильма Смертельное оружие - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Warner Bros. Pictures Co. (1987)
Кадр из фильма "Смертельное оружие". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американскому актеру Дэнни Гловеру диагностировали болезнь Альцгеймера.
  • Диагноз был поставлен три года назад, и семья оказывает актеру полную поддержку.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Американский актер Дэнни Гловер, наиболее известный благодаря роли в серии фильмов "Смертельное оружие", сообщил о том, что ему диагностировали болезнь Альцгеймера.
«
"Мне диагностировали Альцгеймер... Я уверен, что со временем, как он будет прогрессировать, все будет меняться", - рассказал 79-летний актер на шоу Today телеканала NBC.
По словам Гловера, диагноз был поставлен три года тому назад. Как он отметил в интервью, семья оказывает ему полную поддержку.
Дэнни Гловер наиболее известен ролью полицейского Роджера Мюрто в серии фильмов "Смертельное оружие" и фильме "Джуманджи: Новый уровень". Актер четыре раза был награжден премией Эмми.
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