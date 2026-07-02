Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Хемер в Северном Рейне-Вестфалии украли памятник Александру Пушкину.

Немецкие правоохранители не видят культурно-политического характера в краже памятника Пушкину.

Приоритетной версией следствия является кража металлических изделий и металлолома.

БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Немецкие правоохранители отрицают культурно-политический характер кражи бронзового памятника русскому поэту и писателю Александру Пушкину, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя полиции округа Меркиш в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Посольство России ФРГ сообщило в среду о краже памятника Пушкину в городе Хемер в Северном Рейне-Вестфалии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кражу памятника, заявила, что "культура отмены" питает человеконенавистническую идеологию и европейцы сами знают это.

"Полиция также не усматривает политических мотивов или тем более культурных предубеждений (в преступлении - ред.) против одного из основателей современного русского литературного языка", - говорится в публикации DPA

По словам представителя полиции, приоритетной версией следствия является то, что преступление было совершено лицами, похищающими металлические изделия и металлолом. Уточняется, что у полиции в целом на данный момент нет конкретных зацепок в деле кражи памятника.