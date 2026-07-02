В Германии полиция отрицает политический характер кражи памятника Пушкину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Хемер в Северном Рейне-Вестфалии украли памятник Александру Пушкину.
- Немецкие правоохранители не видят культурно-политического характера в краже памятника Пушкину.
- Приоритетной версией следствия является кража металлических изделий и металлолома.
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Немецкие правоохранители отрицают культурно-политический характер кражи бронзового памятника русскому поэту и писателю Александру Пушкину, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя полиции округа Меркиш в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
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"Полиция также не усматривает политических мотивов или тем более культурных предубеждений (в преступлении - ред.) против одного из основателей современного русского литературного языка", - говорится в публикации DPA.
По словам представителя полиции, приоритетной версией следствия является то, что преступление было совершено лицами, похищающими металлические изделия и металлолом. Уточняется, что у полиции в целом на данный момент нет конкретных зацепок в деле кражи памятника.
Бронзовая фигура Пушкина высотой около 1,8 метра была создана российским скульптором Григорием Потоцким и подарена Хемеру его российским городом-побратимом Щелково. Памятник задумывался как символ взаимопонимания и дружбы между народами России и Германии. Торжественное открытие памятника Пушкину состоялось 24 сентября 1994 года.