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Писториус заявил о нехватке специалистов для формирования бригады в Литве - РИА Новости, 02.07.2026
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12:23 02.07.2026
Писториус заявил о нехватке специалистов для формирования бригады в Литве

Писториус заявил о нехватке военных для формирования бригады бундесвера в Литве

© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о нехватке военных специалистов для формирования бригады бундесвера в Литве.
  • Не все военнослужащие хотят ехать в Литву из-за личных причин, таких как необходимость раздельной жизни с семьей или сомнения в том, насколько служба в Литве вписывается в карьерный путь.
  • ВС ФРГ также нуждаются в гражданских специалистах для развития инфраструктуры, чтобы военнослужащие могли сосредоточиться на военных задачах.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о нехватке военных специалистов для формирования бригады бундесвера в Литве.
"Среди таких специалистов, как логисты, медики и эксперты по радиационной, химической и биологической защите, у нас сейчас действительно наблюдается нехватка. Правда и то, что некоторым командирам в войсках все еще трудно отпускать специалистов из своего подчинения в Литву, потому что они предпочли бы оставить этих высококвалифицированных военных у себя в Германии", - сказал Писториус в интервью изданию Spiegel.
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По его словам, бундесвер по-прежнему руководствуется принципом добровольности, но не исключил, что может дойти до того, что военных будут обязывать к службе в Литве. Министр также назвал личные причины нежелания военнослужащих ехать в Литву.
"Вопрос о том, хочет ли семья поехать вместе или придется несколько лет жить раздельно. Или же хорошо ли период службы в Литве вписывается в карьерный путь. Это понятные аргументы", - добавил он.
Кроме того, Писториус подчеркнул, что ВС ФРГ нужны гражданские специалисты для развития инфраструктуры.
"Сможем ли мы заполнить все 5 тысяч (новых -ред.) позиций, мы пока с уверенностью сказать не можем. Но нам необходимы гражданские сотрудники, чтобы военнослужащие могли сосредоточиться на сугубо военных задачах", - отметил он.
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