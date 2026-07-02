Писториус заявил о нехватке специалистов для формирования бригады в Литве

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о нехватке военных специалистов для формирования бригады бундесвера в Литве.

Не все военнослужащие хотят ехать в Литву из-за личных причин, таких как необходимость раздельной жизни с семьей или сомнения в том, насколько служба в Литве вписывается в карьерный путь.

ВС ФРГ также нуждаются в гражданских специалистах для развития инфраструктуры, чтобы военнослужащие могли сосредоточиться на военных задачах.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о нехватке военных специалистов для формирования бригады бундесвера в Литве.

"Среди таких специалистов, как логисты, медики и эксперты по радиационной, химической и биологической защите, у нас сейчас действительно наблюдается нехватка. Правда и то, что некоторым командирам в войсках все еще трудно отпускать специалистов из своего подчинения в Литву , потому что они предпочли бы оставить этих высококвалифицированных военных у себя в Германии", - сказал Писториус в интервью изданию Spiegel.

По его словам, бундесвер по-прежнему руководствуется принципом добровольности, но не исключил, что может дойти до того, что военных будут обязывать к службе в Литве. Министр также назвал личные причины нежелания военнослужащих ехать в Литву.

"Вопрос о том, хочет ли семья поехать вместе или придется несколько лет жить раздельно. Или же хорошо ли период службы в Литве вписывается в карьерный путь. Это понятные аргументы", - добавил он.

Кроме того, Писториус подчеркнул, что ВС ФРГ нужны гражданские специалисты для развития инфраструктуры.

"Сможем ли мы заполнить все 5 тысяч (новых -ред.) позиций, мы пока с уверенностью сказать не можем. Но нам необходимы гражданские сотрудники, чтобы военнослужащие могли сосредоточиться на сугубо военных задачах", - отметил он.

Планируется, что к концу 2027 года в Литве будут расквартированы около пяти тысяч немецких военнослужащих.