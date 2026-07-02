Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Хемер в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия украли памятник Александру Пушкину.

Генеральное консульство России в Бонне посетило место кражи и оценило ущерб как значительный.

Генконсульство рассчитывает на оперативное расследование и задержание виновных со стороны немецких правоохранительных органов.

БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Генеральное консульство России в Бонне заявило о том, что рассчитывает на оперативное расследование немецкими правоохранительными органами кражи бронзового памятника русскому поэту и писателю Александру Пушкину .

Посольство России ФРГ сообщило в среду о краже памятника Пушкину в городе Хемер в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В четверг представители генконсульства посетили место кражи памятника. В ходе осмотра скульптурного комплекса было установлено, что причиненный ущерб весьма значителен.

"Генеральное консульство рассчитывает на оперативное расследование со стороны местных правоохранительных органов и скорейшее установление и задержание виновных в совершении данного возмутительного деяния", - говорится в сообщении генконсульства в официальном Telegram-канале

Отмечается, что месяц назад, в честь Дня русского языка, в Хемере прошло памятное мероприятие, в рамках которого представители генконсульства вместе с русскоязычными жителями ФРГ возложили цветы к памятнику и зачитали стихотворения Пушкина.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кражу памятника, подчеркнула, что "культура отмены" питает человеконенавистническую идеологию и европейцы сами знают это.