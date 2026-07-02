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Генконсульство в Бонне ждет быстрого расследования кражи памятника Пушкину - РИА Новости, 02.07.2026
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14:29 02.07.2026
Генконсульство в Бонне ждет быстрого расследования кражи памятника Пушкину

Генконсульство в Бонне ждет оперативного расследования кражи памятника Пушкину

© Фото : Polizei/Stadt HemerКража памятника А.С.Пушкину в Хемере, Германия
Кража памятника А.С.Пушкину в Хемере, Германия - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Polizei/Stadt Hemer
Кража памятника А.С.Пушкину в Хемере, Германия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Хемер в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия украли памятник Александру Пушкину.
  • Генеральное консульство России в Бонне посетило место кражи и оценило ущерб как значительный.
  • Генконсульство рассчитывает на оперативное расследование и задержание виновных со стороны немецких правоохранительных органов.
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Генеральное консульство России в Бонне заявило о том, что рассчитывает на оперативное расследование немецкими правоохранительными органами кражи бронзового памятника русскому поэту и писателю Александру Пушкину .
Посольство России в ФРГ сообщило в среду о краже памятника Пушкину в городе Хемер в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В четверг представители генконсульства посетили место кражи памятника. В ходе осмотра скульптурного комплекса было установлено, что причиненный ущерб весьма значителен.
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"Генеральное консульство рассчитывает на оперативное расследование со стороны местных правоохранительных органов и скорейшее установление и задержание виновных в совершении данного возмутительного деяния", - говорится в сообщении генконсульства в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что месяц назад, в честь Дня русского языка, в Хемере прошло памятное мероприятие, в рамках которого представители генконсульства вместе с русскоязычными жителями ФРГ возложили цветы к памятнику и зачитали стихотворения Пушкина.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя кражу памятника, подчеркнула, что "культура отмены" питает человеконенавистническую идеологию и европейцы сами знают это.
Бронзовая фигура Пушкина высотой около 1,8 метра была создана российским скульптором Григорием Потоцким и подарена Хемеру его российским городом-побратимом Щелково. Памятник задумывался как символ взаимопонимания и дружбы между народами России и Германии. Торжественное открытие памятника Пушкину состоялось 24 сентября 1994 года.
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