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В Госдуму внесли проект об индексации защищенной от ареста суммы - РИА Новости, 02.07.2026
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17:41 02.07.2026
В Госдуму внесли проект об индексации защищенной от ареста суммы

В ГД внесли проект об индексации минимальной суммы долга с учетом инфляции

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации минимальной суммы долга, при которой допускается арест имущества.
  • Законопроект предлагает расширить перечень исполнительных действий, включая право судебных приставов устанавливать запрет на регистрационные действия в отношении имущества должника.
  • Вступление закона в силу предусмотрено с отлагательным сроком для доработки программного обеспечения банков и кредитных организаций.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предлагает проиндексировать с учетом инфляции минимальную сумму долга, при которой допускается арест имущества, а также уточняет порядок обращения взыскания на денежные средства должника.
В действующем законодательстве уже закреплен принцип, согласно которому взыскание на имущество, в том числе на денежные средства, обращается в размере задолженности - то есть ровно столько, сколько необходимо для исполнения требований исполнительного документа с учетом расходов и исполнительского сбора. Кроме того, сейчас арест имущества не допускается, если сумма взыскания не превышает трех тысяч рублей. Именно эту минимальную сумму предлагается проиндексировать с учетом инфляции.
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"Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"... разработан в целях обеспечения защиты прав граждан при обращении взыскания на их денежные средства", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Сейчас, по мнению авторов, регулирование требует более сбалансированного подхода, чтобы не затрагивать основное содержание прав должника и одновременно отвечать интересам кредитора.
Согласно документу, сумму взыскания, до которой арест имущества не допускается, предлагается проиндексировать с учетом инфляции.
Также законопроект расширяет перечень исполнительных действий: судебные приставы получат право устанавливать запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества должника. Это позволит предотвращать выбытие имущества из владения, когда обнаружить или описать его по тем или иным причинам затруднительно.
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В пояснительной записке уточняется, что предлагаемая формулировка не требует отдельного установления видов, целей и последствий таких регистрационных действий - перечень исполнительных действий в законе остается открытым, и пристав вправе применять те меры, которые необходимы для исполнения.
Вступление закона в силу предусмотрено с отлагательным сроком - это связано с необходимостью доработки программного обеспечения банков и кредитных организаций.
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