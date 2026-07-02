Европа обновила антирекорд по закачке газа в хранилища

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Европе зафиксирован антирекорд по заполнению подземных хранилищ газа: по состоянию на 30 июня запасы были на минимальном уровне за всю историю наблюдений.
- На 30 июня в подземных хранилищах Европы накоплено газа на 16,9 процента меньше, чем на эту дату в 2025 году.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Европе зафиксировали новый антирекорд по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщил "Газпром".
"По данным Gas Infrastructure Europe, 30 июня объем газа, закачанного в европейские ПХГ, был минимальным для этих суток за всю историю наблюдений", — говорится в публикации.
Отставание по созданию запасов растет, отметили в компании. По состоянию на 30 июня в подземных хранилищах Европы накоплено газа на 16,9 процента меньше, чем на эту дату в 2025 году.
Как заявила РИА Новости представитель ЕК Анна-Кайса Иконен, Брюссель на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива решил понизить с 90 до 80 процентов необходимый уровень заполнения хранилищ газа. По ее мнению, объем запасов пока не вызывает опасений за зимний отопительный сезон, но ситуация с ценами на рынке нестабильна.
В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном прекращении закупок российского топлива. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным планируется с 1 января 2027 года. Эмбарго на трубопроводный газ заработало с 17 июня 2026-го по краткосрочным договорам, а по долгосрочным начнет действовать с 1 ноября 2027 года.
Владимир Путин отмечал, что России может быть выгодно как можно скорее прекратить поставки европейским странам, поскольку там и так планируют от них отказаться. Вместо этого он поручил правительству проработать возможность экспорта газа на перспективные рынки.