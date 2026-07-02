Агенты Киева передали фото объектов из Тулы через посольство в Грузии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигурант дела о планировании взрыва в воинской части в Туле сообщил, что передал флешку с фотографиями военных объектов куратору из ГУР через посольство Украины в Грузии.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Флешка с фотографиями военных объектов была передана куратору из ГУР через посольство Украины в Грузии, сообщил на видео ЦОС ФСБ России один из фигурантов, планировавших взрыв в воинской части в Туле.
"Он (другой соучастник. — Прим. ред.) снял какие-то военные объекты в Тульской области, передал мне флешку и попросил отвезти ее в украинское посольство в Грузии. Что я и сделал", — сказал фигурант.
По данным ФСБ, граждане России Корнеев, Плитчук и Мирзоян через Telegram установили и поддерживали отношения с сотрудником ГУР МО Украины, по заданию которого планировали совершить теракт в Туле на территории воинской части. В феврале 2025 года они прибыли в Орловскую область, чтобы извлечь из тайника взрывчатое вещество массой 1,135 килограмма и два электродетонатора для изготовления самодельного взрывного устройства, где были задержаны.