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Суд приговорил трех россиян к тюрьме за попытку теракта в Туле - РИА Новости, 02.07.2026
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11:57 02.07.2026
Суд приговорил трех россиян к тюрьме за попытку теракта в Туле

Суд приговорил трех россиян к тюрьме за попытку теракта в воинской части в Туле

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вступил в силу обвинительный приговор трем россиянам, завербованным военной разведкой Украины, планировавшим совершить теракт в воинской части в Туле.
  • Корнееву назначено 22 года лишения свободы, Мирзояну — 18 лет, Плитчуку — 17 лет.
  • У фигурантов были изъяты оружие и боеприпасы, в отношении них возбуждены уголовные дела по семи статьям УК, в том числе о госизмене и приготовлении к теракту.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вступил в силу обвинительный приговор трем россиянам, завербованным военной разведкой Украины, планировавшим совершить теракт в воинской части в Туле, им предстоит отбывать в заключении от 17 до 22 лет, сообщили в ЦОС ФСБ России.
"Вступил в законную силу обвинительный приговор 2-го Западного окружного военного суда участникам организованной группы", - говорится в сообщении.
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Установлено, что граждане РФ Корнеев, Плитчук и Мирзоян через Telegram установили и поддерживали отношения с сотрудником ГУР МО Украины, по чьему заданию планировали совершить теракт в Туле на территории воинской части. В феврале 2025 года они прибыли в Орловскую область, чтобы извлечь из тайника взрывчатое вещество массой 1,135 килограмм и два электродетонатора для изготовления самодельного взрывного устройства, где были задержаны сотрудниками ФСБ России.
Решением суда Корнееву назначено 22 года лишения свободы (5 лет в тюрьме, 17 – в колонии строгого режима), Мирзояну - 18 лет (5+13), Плитчуку - 17 лет (4+13).
У фигурантов были изъяты автомат Калашникова (АКС-74У), пистолет "ПБ" (6П9), пять единиц гражданского огнестрельного оружия, 153 патрона различного калибра.
УФСБ России по Орловской области в отношении задержанных возбуждены и расследованы уголовные дела по семи статьям УК РФ, в том числе о госизмене и приготовлении к теракту.
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