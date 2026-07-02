ФСБ: задержанный в Крыму должен был подорвать железнодорожные пути

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Задержанный в Крыму агент Киева должен был заложить взрывчатку на железнодорожное полотно, следует из видео ЦОС ФСБ России.

"В ноябре 2024 года я получил задание от (куратора - ред.) Сергея поднять тайник со взрывчаткой, а позже переложить ее возле железнодорожных путей для подрыва железнодорожного полотна", - сказал фигурант.