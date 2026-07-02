ФСБ: задержанный в Крыму должен был подорвать железнодорожные пути

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму задержан агент Киева, который должен был заложить взрывчатку на железнодорожное полотно.
- Задержанный получил задание поднять тайник со взрывчаткой и переложить ее возле железнодорожных путей.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Задержанный в Крыму агент Киева должен был заложить взрывчатку на железнодорожное полотно, следует из видео ЦОС ФСБ России.
"В ноябре 2024 года я получил задание от (куратора - ред.) Сергея поднять тайник со взрывчаткой, а позже переложить ее возле железнодорожных путей для подрыва железнодорожного полотна", - сказал фигурант.
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