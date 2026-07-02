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ФСБ: задержанный в Крыму должен был подорвать железнодорожные пути - РИА Новости, 02.07.2026
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10:51 02.07.2026
ФСБ: задержанный в Крыму должен был подорвать железнодорожные пути

ФСБ: задержанный в Крыму должен был заложить взрывчатку на железнодорожные пути

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму задержан агент Киева, который должен был заложить взрывчатку на железнодорожное полотно.
  • Задержанный получил задание поднять тайник со взрывчаткой и переложить ее возле железнодорожных путей.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Задержанный в Крыму агент Киева должен был заложить взрывчатку на железнодорожное полотно, следует из видео ЦОС ФСБ России.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух россиян, работавших на военную разведку Украины, которые передавали информацию об объектах ВС РФ и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту.
"В ноябре 2024 года я получил задание от (куратора - ред.) Сергея поднять тайник со взрывчаткой, а позже переложить ее возле железнодорожных путей для подрыва железнодорожного полотна", - сказал фигурант.
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Республика КрымРоссияКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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