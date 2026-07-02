ФСБ задержала агентов Киева, передававших информацию о Крымском мосте

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Краткий пересказ от РИА ИИ В Крыму задержаны два агента, которые передавали информацию об объектах ВС РФ и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту украинским спецслужбам.

Подозреваемые агенты украинской разведки собирали и пересылали куратору через Telegram информацию о дислокации объектов ВС РФ и критически важной инфраструктуры, а также передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту.

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Два агента Киева задержаны в Крыму, они передавали информацию об объектах ВС РФ и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту, сообщили в ЦОС ФСБ России.

« "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержаны граждане РФ, 1968 и 1986 годов рождения, причастные к сотрудничеству с украинскими спецслужбами с целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ведомством установлено, что подозреваемые агенты украинской разведки собирали и пересылали куратору через Telegram информацию о дислокации на Крымском полуострове объектов ВС РФ и критически важной инфраструктуры, а также передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту.

"В целях организации дальнейшей противоправной деятельности они получили от куратора через схрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более трех килограмм, которые были изъяты у них в ходе обыска", - сказали в ФСБ

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 222.1 и статье 275 УК РФ, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.