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Запад практически находится в состоянии войны с Россией, считает Фицо - РИА Новости, 02.07.2026
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11:23 02.07.2026
Запад практически находится в состоянии войны с Россией, считает Фицо

Фицо: Запад практически находится в состоянии войны с Россией

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Словакии Роберт Фицо
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал мнение, что западный мир практически находится в состоянии войны с Россией из-за участия иностранных наемников в украинском конфликте.
  • Минобороны России заявляло, что Киев использует иностранных наемников, и российские военные продолжат их уничтожать.
  • Роберт Фицо заявил, что Словакия, как председательствующая страна во Вышеградской группе, будет настаивать на мирной политике, диалоге и поддержании контактов.
БРАТИСЛАВА, 2 июл - РИА Новости. Запад практически находится в состоянии войны с Россией, высказал мнение премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отметив, что в украинском конфликте участвуют иностранные наемники.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
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"Сегодня западный мир практически в состоянии войны с Россией, если учитывать огромное число профессиональных оплачиваемых наемников, которые действуют на территории Украины и которые сегодня обслуживают важные оружейные установки, используемые в этом конфликте", - сказал Фицо в ходе выступления, которое опубликовано на официальном YouTube-канале словацкого правительства.
По мнению премьера, необходимо сделать все, чтобы не дать этому конфликту разрастись до еще больших размеров.
"Словакия пойдет путем мира. Мирная политика, диалог и поддержание контактов будет тем, что мы будем чрезвычайно настойчиво продвигать как председательствующая страна во Вышеградской группе", - заключил Фицо.
Словакия с 1 июля переняла от Венгрии председательство в Вышеградской группе (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия - V4).
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