Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал мнение, что западный мир практически находится в состоянии войны с Россией из-за участия иностранных наемников в украинском конфликте.

Минобороны России заявляло, что Киев использует иностранных наемников, и российские военные продолжат их уничтожать.

Роберт Фицо заявил, что Словакия, как председательствующая страна во Вышеградской группе, будет настаивать на мирной политике, диалоге и поддержании контактов.

БРАТИСЛАВА, 2 июл - РИА Новости. Запад практически находится в состоянии войны с Россией, высказал мнение премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отметив, что в украинском конфликте участвуют иностранные наемники.

Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины . Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.

"Сегодня западный мир практически в состоянии войны с Россией, если учитывать огромное число профессиональных оплачиваемых наемников, которые действуют на территории Украины и которые сегодня обслуживают важные оружейные установки, используемые в этом конфликте", - сказал Фицо в ходе выступления, которое опубликовано на официальном YouTube-канале словацкого правительства.

По мнению премьера, необходимо сделать все, чтобы не дать этому конфликту разрастись до еще больших размеров.

"Словакия пойдет путем мира. Мирная политика, диалог и поддержание контактов будет тем, что мы будем чрезвычайно настойчиво продвигать как председательствующая страна во Вышеградской группе", - заключил Фицо.