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Фидан заявил о необходимости постоянного диалога Турции с Россией - РИА Новости, 02.07.2026
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22:16 02.07.2026
Фидан заявил о необходимости постоянного диалога Турции с Россией

Фидан: Турция считает необходимым поддерживать постоянный диалог с Россией

© Фото предоставлено пресс-службой МИД ТурцииГлава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хакан Фидан заявил, что Турция считает необходимым поддерживать постоянный диалог с Россией независимо от международной обстановки.
  • Он подчеркнул, что контакты Анкары и Москвы охватывают широкий круг вопросов, включая ситуацию на Украине, в Черноморском регионе, Сирии, на Южном Кавказе, а также двустороннее торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество.
АНКАРА, 2 июл — РИА Новости. Турция считает необходимым поддерживать постоянный диалог с Россией независимо от международной обстановки, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Для Турции необходимо постоянно говорить с Россией. Только поддерживая открытые каналы связи, можно обсуждать региональные кризисы и искать пути их урегулирования", — сказал Фидан в интервью телеканалу CNN Türk.
По словам министра, контакты Анкары и Москвы охватывают широкий круг вопросов, включая ситуацию на Украине, в Черноморском регионе, Сирии, на Южном Кавказе, а также двустороннее торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество. Он подчеркнул, что Турция продолжит использовать дипломатические механизмы для поддержания стабильности в регионе.
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