Фидан заявил о необходимости постоянного диалога Турции с Россией

По словам министра, контакты Анкары и Москвы охватывают широкий круг вопросов, включая ситуацию на Украине, в Черноморском регионе, Сирии, на Южном Кавказе, а также двустороннее торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество. Он подчеркнул, что Турция продолжит использовать дипломатические механизмы для поддержания стабильности в регионе.