Фидан заявил о необходимости постоянного диалога Турции с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хакан Фидан заявил, что Турция считает необходимым поддерживать постоянный диалог с Россией независимо от международной обстановки.
- Он подчеркнул, что контакты Анкары и Москвы охватывают широкий круг вопросов, включая ситуацию на Украине, в Черноморском регионе, Сирии, на Южном Кавказе, а также двустороннее торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество.
АНКАРА, 2 июл — РИА Новости. Турция считает необходимым поддерживать постоянный диалог с Россией независимо от международной обстановки, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
По словам министра, контакты Анкары и Москвы охватывают широкий круг вопросов, включая ситуацию на Украине, в Черноморском регионе, Сирии, на Южном Кавказе, а также двустороннее торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество. Он подчеркнул, что Турция продолжит использовать дипломатические механизмы для поддержания стабильности в регионе.