Подведены итоги отбора участников фестиваля "БеспринцЫпные чтения"

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Экспертный совет завершил отбор авторов и чтецов, которые примут участие в фестивале короткой новой прозы "БеспринцЫпные чтения", сообщает пресс-служба фестиваля.

В 2026 году фестиваль отметит свое десятилетие и впервые пройдет на территории центра современного искусства "Винзавод".

В этом году на конкурс поступило 1827 заявок от авторов и чтецов со всей России. По итогам отбора в финал вышли: Ирина Тарханова, Любовь Кулемина, Лада Щербакова, Наталия Хаимова, Леся Орбак, Полина Михайлова, Галина Тущенцова, Слава Лесов, Наталия Кошелева, Анна Миллер, Алена Рымшина, Наталия Вольнова, Олеся Салунова.

Также в числе финалистов: Юлия Корнеева, Вера Островская, Любава Горницкая, Ксения Прокофьева, Валерия Смоленко, Александра Агафонова, Юнис Теймурханлы, Александр Бессонов (резидент проекта "БеспринцЫпные чтения").

Чтецы: Вадим Норштейн, Полина Харькова, Елисей Сергиенко.

Уже 11 и 12 июля победители конкурса выйдут на сцену фестиваля вместе с ведущими российскими артистами.

В течение года конкурс проходил в разных регионах страны, а его финалом станет двухдневная программа, объединяющая лучшие современные тексты и известных актеров.