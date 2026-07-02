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Подведены итоги отбора участников фестиваля "БеспринцЫпные чтения" - РИА Новости, 02.07.2026
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13:26 02.07.2026 (обновлено: 13:33 02.07.2026)
Подведены итоги отбора участников фестиваля "БеспринцЫпные чтения"

Совет фестиваля "БеспринцЫпные чтения" завершил отбор участников

© Фото : пресс-служба фестиваля "БеспринцЫпные чтения"Фестиваль "БеспринцЫпные чтения"
Фестиваль БеспринцЫпные чтения - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : пресс-служба фестиваля "БеспринцЫпные чтения"
Фестиваль "БеспринцЫпные чтения"
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Экспертный совет завершил отбор авторов и чтецов, которые примут участие в фестивале короткой новой прозы "БеспринцЫпные чтения", сообщает пресс-служба фестиваля.
В 2026 году фестиваль отметит свое десятилетие и впервые пройдет на территории центра современного искусства "Винзавод".
В этом году на конкурс поступило 1827 заявок от авторов и чтецов со всей России. По итогам отбора в финал вышли: Ирина Тарханова, Любовь Кулемина, Лада Щербакова, Наталия Хаимова, Леся Орбак, Полина Михайлова, Галина Тущенцова, Слава Лесов, Наталия Кошелева, Анна Миллер, Алена Рымшина, Наталия Вольнова, Олеся Салунова.
Также в числе финалистов: Юлия Корнеева, Вера Островская, Любава Горницкая, Ксения Прокофьева, Валерия Смоленко, Александра Агафонова, Юнис Теймурханлы, Александр Бессонов (резидент проекта "БеспринцЫпные чтения").
Чтецы: Вадим Норштейн, Полина Харькова, Елисей Сергиенко.
Уже 11 и 12 июля победители конкурса выйдут на сцену фестиваля вместе с ведущими российскими артистами.
В течение года конкурс проходил в разных регионах страны, а его финалом станет двухдневная программа, объединяющая лучшие современные тексты и известных актеров.
Одним из главных событий фестиваля станет премьера читки отрывка новой пьесы Александра Цыпкина "Двоичный код. Любовь", которая состоится 11 июля. Произведение впервые прозвучит со сцены в исполнении Игоря Верника, Дарьи Мороз и самого автора.
 
Игорь ВерникАлександр Цыпкин
 
 
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