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Эксперт прокомментировал решение судьи не наказывать Кейна за симуляцию - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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Футбол
 
15:32 02.07.2026
Эксперт прокомментировал решение судьи не наказывать Кейна за симуляцию

Судья Федотов: странно, что судья не наказал Кейна желтой карточкой за симуляцию

© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECKГарри Кейн
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECK
Гарри Кейн
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов удивился решению арбитра матча чемпионата мира между сборными Англии и ДР Конго не наказывать Гарри Кейна желтой карточкой за симуляцию.
  • Встреча завершилась победой сборной Англии со счетом 2:1, Гарри Кейн оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд и завершится 19 июля.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что его удивило решение арбитра матча чемпионата мира между сборными Англии и ДР Конго по футболу не наказывать капитана англичан Гарри Кейна желтой карточкой за симуляцию.
Встреча прошла в Атланте (США) в среду и завершилась волевой победой родоначальников футбола со счетом 2:1. Кейн оформил дубль и был признан лучшим игроком матча. На 43-й минуте форвард упал в штрафной африканцев, однако иорданский арбитр Адхам Махадмех жестами показал, что со стороны Кейна был нырок, но наказания для игрока не последовало.
ЧМ по футболу 2026
01 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Англия
2 : 1
ДР Конго
75‎’‎ • Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
86‎’‎ • Гарри Кейн
(Энтони Гордон)
07‎’‎ • Бриан Сипенга
(Шансель Мбемба)
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"Арбитр, видя момент, прекрасно осознает, что игрок пытается его обмануть, и это видно по его действиям. Странно, что не была показана желтая карточка за симуляцию. Да, это ведущий игрок, который потом отгрузил два мяча, но, извините, все игроки на футбольном поле одинаковы. А тут арбитр "зажевывает" очевидный для него момент", - сказал Федотов.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Турнир завершится 19 июля.
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