Эксперт прокомментировал решение судьи не наказывать Кейна за симуляцию

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что его удивило решение арбитра матча чемпионата мира между сборными Англии и ДР Конго по футболу не наказывать капитана англичан Гарри Кейна желтой карточкой за симуляцию.

"Арбитр, видя момент, прекрасно осознает, что игрок пытается его обмануть, и это видно по его действиям. Странно, что не была показана желтая карточка за симуляцию. Да, это ведущий игрок, который потом отгрузил два мяча, но, извините, все игроки на футбольном поле одинаковы. А тут арбитр "зажевывает" очевидный для него момент", - сказал Федотов.