Европа третий месяц подряд снижает импорт СПГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европа в июне снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 9,2% по сравнению с маем.
- Закупками СПГ в Европу третий месяц подряд отмечается снижение после мартовского исторического максимума.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европа в июне снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 9,2% по сравнению с маем, закупки снижаются третий месяц подряд после мартовского исторического максимума, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).
Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть Евросоюза в июне составили около 10,2 миллиарда кубометров. В мае показатель составлял около 11,23 миллиарда кубометров.
В марте Европа увеличила импорт СПГ на 10,6% по сравнению с февралем - до исторического максимума в 13,6 миллиарда кубометров. После этого поставки начали снижаться: в апреле на 7% к марту, в мае - на 11% к апрелю, в июне - на 9,2% к маю.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.