Европа третий месяц подряд снижает импорт СПГ

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европа в июне снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 9,2% по сравнению с маем, закупки снижаются третий месяц подряд после мартовского исторического максимума, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).