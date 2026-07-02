"Эвалар" установил мозаичные панно со снежным барсом на Алтае

МОСКВА, 2 июл - Пресс-служба "Эвалар". Второго июля, в преддверии Дня образования Республики Алтай завершился второй этап экологической акции "Время собирать камни", инициированной компанией "Эвалар". Два мозаичных панно с изображением снежного барса появились в Городском парке культуры и отдыха в Горно-Алтайске. Акция прошла при поддержке правительства Республики Алтай и администрации города.

Композиции из мозаики открыты у кинотеатра "Голубой Алтай" в одном из главных мест Горно-Алтайска – Городском парке культуры и отдыха на берегу реки Майма. Они будут жить не просто десятки лет, а целые столетия. Скульптурная композиция состоит из двух мозаичных полотен с изображением снежного барса, одного из главных символов Алтая.

Первый двухметровый арт-объект, в центре которого изображен барс на фоне Белухи, выполнили профессиональный художник Вадим и архитектор Юстина Комиссаровы из Санкт-Петербурга. "На подготовку эскизов и саму сборку ушло более месяца, а для работы выбрали смальту. Этот материал с характером – не выцветает, устойчив к влаге и перепадам температур, имеет богатую палитру оттенков. Для воплощения художественного замысла потребовалось около 30 разных цветов и более 15 тысяч элементов мозаики из смальты, чтобы встроить образ краснокнижного животного в городскую среду", – рассказал Вадим Комиссаров.

Творцами второго арт-объекта стали дети Алтая. Учащиеся художественных школ Горно-Алтайска собрали собственное мозаичное полотно из смальты под руководством профессиональных художников. "Благодаря игровому формату дети лучше запоминают, кто живет в алтайских горах и почему снежного барса важно оберегать. Такие инициативы помогают вырастить поколение, для которого беречь природу не обязанность, а естественная часть жизни. И если каждый начнет с малого, вместе мы сможем сохранить уникальный Алтай для будущих поколений", – отметила мэр города Горно-Алтайска Ольга Сафронова.

В компании "Эвалар", которая инициировала проект "Время собирать камни", считают, что формировать бережное отношение к природе нужно с детства и лучше всего это получается не через наставления, а через живое участие. "Для нашей компании, тесно связанной с Алтаем, такие проекты не разовая акция, а часть системной работы по формированию экологической культуры. Ведь забота о природе – это не только про технологии, упаковку и углеродный след. Это еще и про людей. Важно, чтобы каждый, даже самый маленький житель региона, чувствовал, что может помочь Алтаю", – уверена председатель совета директоров компании "Эвалар" Наталия Прокопьева.