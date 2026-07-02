В Эстонии объявили в розыск сообщника сына пострадавшего в Монако олигарха

Краткий пересказ от РИА ИИ Сообщник сына пострадавшего в Монако украинского олигарха Вадима Ермолаева находится в розыске в Эстонии.

Артура Ермолаева ранее приговорили в Эстонии к 5 годам условно за организацию мошеннических колл-центров.

Он контролировал сеть мошеннических колл-центров в Днепропетровске, которые обманывали граждан России и жителей стран ЕС.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сообщник сына пострадавшего в Монако украинского олигарха Вадима Ермолаева, который контролировал сеть мошеннических колл-центров, находится в розыске в Эстонии, свидетельствуют данные базы эстонской полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Старшего сына Ермолаева Артура ранее приговорили в Эстонии к 5 годам условно за организацию мошеннических колл-центров. Согласно данным базы эстонской полиции, Антон Лаевский, который, по данным агентства, является сообщником Артура Ермолаева, находится в розыске с ноября 2025 года.

Лаевский является владельцем компании Classpoint, которая сотрудничала с фирмами Артура Ермолаева, следует из приговора эстонского суда, с которым ознакомилось агентство.

Артур Ермолаев контролировал сеть мошеннических колл-центров в Днепропетровске , которая годами обманывала не только граждан России, но и жителей стран ЕС. В 2025 году его задержали на Кипре по запросу Интерпола и экстрадировали в Эстонию.

Пострадавший в Монако украинский олигарх Вадим Ермолаев был бенефициаром офисных помещений, где располагались мошеннические колл-центры.