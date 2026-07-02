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В Эстонии объявили в розыск сообщника сына пострадавшего в Монако олигарха - РИА Новости, 02.07.2026
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12:28 02.07.2026 (обновлено: 12:29 02.07.2026)
В Эстонии объявили в розыск сообщника сына пострадавшего в Монако олигарха

В Эстонии разыскивают сообщника сына Ермолаева

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТаллин
Таллин - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сообщник сына пострадавшего в Монако украинского олигарха Вадима Ермолаева находится в розыске в Эстонии.
  • Артура Ермолаева ранее приговорили в Эстонии к 5 годам условно за организацию мошеннических колл-центров.
  • Он контролировал сеть мошеннических колл-центров в Днепропетровске, которые обманывали граждан России и жителей стран ЕС.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сообщник сына пострадавшего в Монако украинского олигарха Вадима Ермолаева, который контролировал сеть мошеннических колл-центров, находится в розыске в Эстонии, свидетельствуют данные базы эстонской полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Старшего сына Ермолаева Артура ранее приговорили в Эстонии к 5 годам условно за организацию мошеннических колл-центров. Согласно данным базы эстонской полиции, Антон Лаевский, который, по данным агентства, является сообщником Артура Ермолаева, находится в розыске с ноября 2025 года.
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Лаевский является владельцем компании Classpoint, которая сотрудничала с фирмами Артура Ермолаева, следует из приговора эстонского суда, с которым ознакомилось агентство.
Артур Ермолаев контролировал сеть мошеннических колл-центров в Днепропетровске, которая годами обманывала не только граждан России, но и жителей стран ЕС. В 2025 году его задержали на Кипре по запросу Интерпола и экстрадировали в Эстонию.
Пострадавший в Монако украинский олигарх Вадим Ермолаев был бенефициаром офисных помещений, где располагались мошеннические колл-центры.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером, пострадали три человека. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Вадим Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.
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