В Эстонии объявили в розыск сообщника сына пострадавшего в Монако олигарха

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сообщник сына пострадавшего в Монако украинского олигарха Вадима Ермолаева находится в розыске в Эстонии.
- Артура Ермолаева ранее приговорили в Эстонии к 5 годам условно за организацию мошеннических колл-центров.
- Он контролировал сеть мошеннических колл-центров в Днепропетровске, которые обманывали граждан России и жителей стран ЕС.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сообщник сына пострадавшего в Монако украинского олигарха Вадима Ермолаева, который контролировал сеть мошеннических колл-центров, находится в розыске в Эстонии, свидетельствуют данные базы эстонской полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Старшего сына Ермолаева Артура ранее приговорили в Эстонии к 5 годам условно за организацию мошеннических колл-центров. Согласно данным базы эстонской полиции, Антон Лаевский, который, по данным агентства, является сообщником Артура Ермолаева, находится в розыске с ноября 2025 года.
Лаевский является владельцем компании Classpoint, которая сотрудничала с фирмами Артура Ермолаева, следует из приговора эстонского суда, с которым ознакомилось агентство.
Артур Ермолаев контролировал сеть мошеннических колл-центров в Днепропетровске, которая годами обманывала не только граждан России, но и жителей стран ЕС. В 2025 году его задержали на Кипре по запросу Интерпола и экстрадировали в Эстонию.
Пострадавший в Монако украинский олигарх Вадим Ермолаев был бенефициаром офисных помещений, где располагались мошеннические колл-центры.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером, пострадали три человека. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Вадим Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.