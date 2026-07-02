Темпы роста военных трат Евросоюза опережают прогнозы

Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото

Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе

Краткий пересказ от РИА ИИ Страны Евросоюза увеличивают расходы на оборону быстрее, чем прогнозировалось, и в 2025 году они достигли 418 миллиардов евро.

На саммите НАТО в Гааге страны-члены обязались к 2035 году ежегодно выделять 5% ВВП на оборону.

БРЮССЕЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Страны Евросоюза вкладывают средства в военный сектор в более высоком темпе, чем изначально прогнозировалось, говорится в докладе Европейского оборонного агентства.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. В июне 2025 года в Гааге прошел первый после избрания Трампа президентом США саммит НАТО. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВВП на оборону.

"Страны-члены Европейского союза увеличивают расходы на оборону быстрее, чем прогнозировалось (+20 % с 2024 года), в 2025 году они достигли 418 миллиардов евро", - сказано в документе.