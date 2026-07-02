Рейтинг@Mail.ru
Шварценеггер стал ведущим на свадебной церемонии в Будапеште - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:46 02.07.2026
Шварценеггер стал ведущим на свадебной церемонии в Будапеште

Арнольд Шварценеггер стал ведущим на свадебной церемонии в Будапеште

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАрнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арнольд Шварценеггер провел церемонию бракосочетания режиссера Брэда Пейтона в Рыбацком бастионе в столице Венгрии.
  • На свадьбе присутствовали другие актеры, в том числе Лиам Хемсворт и Джина Дэвис.
БУДАПЕШТ, 2 июл - РИА Новости. Известный американский актер Арнольд Шварценеггер провел церемонию бракосочетания в Рыбацком бастионе столицы Венгрии, оформив брак режиссера Брэда Пейтона, в фильме которого он сейчас снимается, сообщает венгерское новостное агентство Mandiner.
"Судя по фотографиям и видеозаписям в соцсетях, актер, который находится в Венгрии на съемках комедийного боевика The Kellys, не только присутствовал на свадьбе режиссера Брэда Пейтона на Рыбацком бастионе, но и провел церемонию", - говорится в сообщении.
На свадьбу были приглашены и другие актеры, в том числе Лиам Хемсворт и Джина Дэвис.
Неоднократно актера видели на улицах венгерской столицы за последние несколько недель: его заметили катающимся на велосипеде в районе Будайской крепости, в тренажерном зале и около базилики Святого Иштвана.
Шварценеггер неоднократно бывал в Будапеште на съемках фильмов, в частности, картины "Терминатор: Темные судьбы". Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан выкладывал совместные фото и видео из фитнес-центра, который они посещали вместе с актером.
Трамп-младший и модель Беттина Андерсон - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Трамп-младший тихо поженился еще до свадьбы на Багамах, пишут СМИ
23 мая, 15:27
 
КультураВ миреВенгрияБудапештАрнольд ШварценеггерЛиам ХемсвортВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала