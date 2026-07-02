Шварценеггер стал ведущим на свадебной церемонии в Будапеште

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арнольд Шварценеггер провел церемонию бракосочетания режиссера Брэда Пейтона в Рыбацком бастионе в столице Венгрии.
- На свадьбе присутствовали другие актеры, в том числе Лиам Хемсворт и Джина Дэвис.
БУДАПЕШТ, 2 июл - РИА Новости. Известный американский актер Арнольд Шварценеггер провел церемонию бракосочетания в Рыбацком бастионе столицы Венгрии, оформив брак режиссера Брэда Пейтона, в фильме которого он сейчас снимается, сообщает венгерское новостное агентство Mandiner.
"Судя по фотографиям и видеозаписям в соцсетях, актер, который находится в Венгрии на съемках комедийного боевика The Kellys, не только присутствовал на свадьбе режиссера Брэда Пейтона на Рыбацком бастионе, но и провел церемонию", - говорится в сообщении.
На свадьбу были приглашены и другие актеры, в том числе Лиам Хемсворт и Джина Дэвис.
Неоднократно актера видели на улицах венгерской столицы за последние несколько недель: его заметили катающимся на велосипеде в районе Будайской крепости, в тренажерном зале и около базилики Святого Иштвана.
Шварценеггер неоднократно бывал в Будапеште на съемках фильмов, в частности, картины "Терминатор: Темные судьбы". Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан выкладывал совместные фото и видео из фитнес-центра, который они посещали вместе с актером.