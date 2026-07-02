В Монако установили личность подозреваемого в покушении на Ермолаева

Краткий пересказ от РИА ИИ Следователи установили личность подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Выдан ордер на его арест.

Расследование начато по обвинениям в покушении на убийство, закладке взрывного устройства и преступном сговоре.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Следователи установили личность подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, сообщило радио Следователи установили личность подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, сообщило радио RTL

« "Выдан ордер на арест подозреваемого. Сегодня вечером (в четверг) в отношении него будет выдан красный ордер Интерпола ", — говорится в публикации со ссылкой на прокуратуру княжества.

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Имя подозреваемого не раскрывается.

Уточняется, что судебное расследование начали по обвинениям в покушении на убийство, закладке взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом, а также преступном сговоре.

Теракт произошел на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла в понедельник вечером. Пострадали три человека: двое взрослых и подросток. Преступник оставил рюкзак с бомбой у входной двери в тот момент, когда семья заходила в здание. После этого он скрылся. Как писала Figaro, взрыв, по приоритетной версии следователей Монако , организовала СБУ в качестве "предупреждения" для бизнесмена. Исполнителем могла быть женщина.

Кто такой Ермолаев

Вадим Ермолаев — бизнесмен, основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes неоднократно включал его в список богатейших украинцев.

По информации СМИ, Ермолаев отказался от гражданства в 2019 году. Однако, по его словам, это произошло еще в 2017-м. С тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение Ермолаев объяснял желанием иметь "международную защиту". В 2023 году Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.

В конце 2025-го по запросу Интерпола на Кипре задержали сына бизнесмена — Артура. Позднее его экстрадировали в Эстонию.

Поводом стало дело об организации мошеннической деятельности на Украине. Всего в период с 2019 по 2022 год преступники обманули людей в разных странах более чем на сто миллионов евро.