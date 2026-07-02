В Монако установили личность подозреваемого в покушении на Ермолаева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следователи установили личность подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
- Выдан ордер на его арест.
- Расследование начато по обвинениям в покушении на убийство, закладке взрывного устройства и преступном сговоре.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Следователи установили личность подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, сообщило радио RTL.
«
"Выдан ордер на арест подозреваемого. Сегодня вечером (в четверг) в отношении него будет выдан красный ордер Интерпола", — говорится в публикации со ссылкой на прокуратуру княжества.
Имя подозреваемого не раскрывается.
Уточняется, что судебное расследование начали по обвинениям в покушении на убийство, закладке взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом, а также преступном сговоре.
Теракт произошел на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла в понедельник вечером. Пострадали три человека: двое взрослых и подросток. Преступник оставил рюкзак с бомбой у входной двери в тот момент, когда семья заходила в здание. После этого он скрылся. Как писала Figaro, взрыв, по приоритетной версии следователей Монако, организовала СБУ в качестве "предупреждения" для бизнесмена. Исполнителем могла быть женщина.
Кто такой Ермолаев
Вадим Ермолаев — бизнесмен, основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes неоднократно включал его в список богатейших украинцев.
По информации СМИ, Ермолаев отказался от гражданства в 2019 году. Однако, по его словам, это произошло еще в 2017-м. С тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение Ермолаев объяснял желанием иметь "международную защиту". В 2023 году Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
Доигрались: украинский терроризм пришел в Европу
Вчера, 08:00
В конце 2025-го по запросу Интерпола на Кипре задержали сына бизнесмена — Артура. Позднее его экстрадировали в Эстонию.
Поводом стало дело об организации мошеннической деятельности на Украине. Всего в период с 2019 по 2022 год преступники обманули людей в разных странах более чем на сто миллионов евро.
Как сообщал ERR, Ермолаев-младший заключил сделку с прокуратурой. Вместо реального срока суд назначил испытательный и выслал его из Эстонии. Он также выплатил 8,5 миллиона евро.