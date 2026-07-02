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Подозреваемый в покушении на Ермолаева находится в Европе, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2026
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20:15 02.07.2026 (обновлено: 20:26 02.07.2026)
Подозреваемый в покушении на Ермолаева находится в Европе, сообщили СМИ

BFMTV: местонахождение подозреваемого в покушении на Ермолаева установили в ЕС

© REUTERS / Manon CruzПолицейский автомобиль рядом с местом взрыва в Монако
Полицейский автомобиль рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Manon Cruz
Полицейский автомобиль рядом с местом взрыва в Монако. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следствие установило местонахождение подозреваемого в покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева в одной из европейских стран, но это не Франция и не Монако.
  • По приоритетной версии следователей Монако, взрыв был организован СБУ, вероятно, в качестве «предупреждения» для бизнесмена.
  • Следствие рассматривает в качестве приоритетных две версии в связи с покушением — это организованная преступность и иностранное вмешательство.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следствие установило местонахождение подозреваемого в покушении в Монако на украинского олигарха Вадима Ермолаева в одной из европейских стран, это не Франция и не Монако, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Взрыв произошел в понедельник вечером, по заявлению властей Монако, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Представляющее интересы Ермолаева агентство подтвердило, что одним из пострадавших стал он. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro писала, что взрыв, по приоритетной версии следователей Монако, был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для бизнесмена.
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"(Подозреваемый - ред.) обнаружен в одной из европейских стран, это не Монако и не Франция. По запросу судебных властей Монако активированы меры международного сотрудничества", - сообщает телеканал.
Источники также подтвердили телеканалу информацию газеты Figaro о том, что пакет со взрывчаткой могла установить женщина. В служебной записке полиции Монако, с которой ознакомился телеканал, указано, что подозреваемая может маскироваться так, чтобы выглядеть как мужчина.
По информации телеканала, следствие рассматривает в качестве приоритетных две версии в связи с покушением - это организованная преступность и иностранное вмешательство.
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