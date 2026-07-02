Рейтинг@Mail.ru
В Туве на берегу Енисея нашли сланец одной из пропавших девочек - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 02.07.2026 (обновлено: 18:57 02.07.2026)
В Туве на берегу Енисея нашли сланец одной из пропавших девочек

В Туве на берегу Енисея нашли сланец одной из двух пропавших 13-летних девочек

© РИА НовостиПоиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две 13-летние девочки пропали в Кызыле.
  • На берегу Енисея нашли сланец одной из них, родители опознали его.
  • Поиски продолжаются с участием родственников, волонтеров, спасателей и правоохранителей.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. На берегу Енисея в Туве, где пропали две 13-летние девочки, нашли сланец одной из них, поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Ранее МВД по республике сообщало, что две 13-летние девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку. В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям рассказали РИА Новости, что специалисты исследуют мобильные телефоны девочек. Поиски будут продолжаться и ночью.
Вид на Енисей в пригороде Кызыла, Республика Тыва - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Поисковики обследовали 16 километров по руслу Енисея, где пропали девочки
Вчера, 18:39
"На берегу найден сланец одной из девочек, родители опознали", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на поиски приехало очень много родственников. Они вместе с волонтерами, спасателями и правоохранителями поделятся на группы и приступят к поискам.
"Будут закидывать группы через каждые 5 километров. Таким образом оперативно удастся обследовать большую часть территории", - добавил собеседник агентства.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Полиция разыскивает девочку, которая ушла из дома в Тюмени и не вернулась
Вчера, 13:48
 
ПроисшествияКызылМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Тыва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала