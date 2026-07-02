В Туве на берегу Енисея нашли сланец одной из пропавших девочек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две 13-летние девочки пропали в Кызыле.
- На берегу Енисея нашли сланец одной из них, родители опознали его.
- Поиски продолжаются с участием родственников, волонтеров, спасателей и правоохранителей.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. На берегу Енисея в Туве, где пропали две 13-летние девочки, нашли сланец одной из них, поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Ранее МВД по республике сообщало, что две 13-летние девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку. В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям рассказали РИА Новости, что специалисты исследуют мобильные телефоны девочек. Поиски будут продолжаться и ночью.
"На берегу найден сланец одной из девочек, родители опознали", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на поиски приехало очень много родственников. Они вместе с волонтерами, спасателями и правоохранителями поделятся на группы и приступят к поискам.
"Будут закидывать группы через каждые 5 километров. Таким образом оперативно удастся обследовать большую часть территории", - добавил собеседник агентства.