Экспертам МАГАТЭ показали последствия атаки на пожарную часть в Энергодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экспертам МАГАТЭ на Запорожской АЭС продемонстрировали последствия атаки ВСУ на пожарно-спасательную часть в Энергодаре.
- Осмотренное подразделение обеспечивает противопожарную защиту Энергодара и участвует в обеспечении пожарной безопасности Запорожской АЭС.
- В пресс-службе подчеркнули, что атаки на подобные объекты создают дополнительные риски для безопасности города и функционирования критически важной инфраструктуры.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Экспертам МАГАТЭ на Запорожской АЭС продемонстрировали последствия атаки ВСУ на пожарно-спасательную часть Энергодара, сообщает пресс-служба станции.
"Представителям МАГАТЭ, присутствующим на Запорожской АЭС, продемонстрировали последствия атаки ВСУ на 30-ю пожарно-спасательную часть Главного управления МЧС России по Запорожской области, расположенную в Энергодаре", - говорится в сообщении, опубликованном в канале станции на платформе "Макс".
Представители МАГАТЭ осмотрели повреждения и были проинформированы об обстоятельствах произошедшего, добавили в пресс-службе.
По данным пресс-службы станции, именно атакованное ВСУ 30 июня подразделение обеспечивает противопожарную защиту Энергодара, где проживают сотрудники Запорожской АЭС и их семьи, а также участвует в обеспечении пожарной безопасности самой станции.
"Атаки на подобные объекты создают дополнительные риски для безопасности города и функционирования критически важной инфраструктуры", - подчеркнули в пресс-службе.