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Экспертам МАГАТЭ показали последствия атаки на пожарную часть в Энергодаре - РИА Новости, 02.07.2026
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16:47 02.07.2026 (обновлено: 16:59 02.07.2026)
Экспертам МАГАТЭ показали последствия атаки на пожарную часть в Энергодаре

Экспертам МАГАТЭ показали последствия атаки ВСУ на пожарную часть в Энергодаре

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экспертам МАГАТЭ на Запорожской АЭС продемонстрировали последствия атаки ВСУ на пожарно-спасательную часть в Энергодаре.
  • Осмотренное подразделение обеспечивает противопожарную защиту Энергодара и участвует в обеспечении пожарной безопасности Запорожской АЭС.
  • В пресс-службе подчеркнули, что атаки на подобные объекты создают дополнительные риски для безопасности города и функционирования критически важной инфраструктуры.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Экспертам МАГАТЭ на Запорожской АЭС продемонстрировали последствия атаки ВСУ на пожарно-спасательную часть Энергодара, сообщает пресс-служба станции.
"Представителям МАГАТЭ, присутствующим на Запорожской АЭС, продемонстрировали последствия атаки ВСУ на 30-ю пожарно-спасательную часть Главного управления МЧС России по Запорожской области, расположенную в Энергодаре", - говорится в сообщении, опубликованном в канале станции на платформе "Макс".
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Представители МАГАТЭ осмотрели повреждения и были проинформированы об обстоятельствах произошедшего, добавили в пресс-службе.
По данным пресс-службы станции, именно атакованное ВСУ 30 июня подразделение обеспечивает противопожарную защиту Энергодара, где проживают сотрудники Запорожской АЭС и их семьи, а также участвует в обеспечении пожарной безопасности самой станции.
"Атаки на подобные объекты создают дополнительные риски для безопасности города и функционирования критически важной инфраструктуры", - подчеркнули в пресс-службе.
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