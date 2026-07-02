Экспертам МАГАТЭ показали последствия атаки на пожарную часть в Энергодаре

Представители МАГАТЭ осмотрели повреждения и были проинформированы об обстоятельствах произошедшего, добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы станции, именно атакованное ВСУ 30 июня подразделение обеспечивает противопожарную защиту Энергодара, где проживают сотрудники Запорожской АЭС и их семьи, а также участвует в обеспечении пожарной безопасности самой станции.