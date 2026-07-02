Медведев назвал эксперимент по сбору биометрии у иностранцев удачным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что эксперимент по сбору биометрии у въезжающих иностранцев признан удачным.
- Эксперимент проводился с декабря 2024 года в аэропортах Московского авиационного узла и в автомобильном пункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области.
- Система позволяет быстро и качественно выявлять иностранцев, которые совершили преступление в России или у себя на родине.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Эксперимент по сбору биометрии у въезжающих в Россию иностранцев признан удачным, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Он в четверг сообщил, что провел заседание межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам государственной миграционной политики. В ходе заседания обсудили создание системы идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства по биометрическим данным в пунктах пропуска через госграницу.
"Я напомню, что с декабря 2024 года в аэропортах Московского авиационного узла, а также в автомобильном пункте пропуска "Маштаково", это Оренбургская область, проводится эксперимент… Этот эксперимент оказался удачным, он доказал эффективность такой системы контроля", - сказал Медведев на видео, которое опубликовал на платформе "Макс".
Он добавил, что система позволяет быстро и качественно выявлять иностранцев, которые совершили преступление в России или у себя на родине.
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