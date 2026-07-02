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Медведев назвал эксперимент по сбору биометрии у иностранцев удачным - РИА Новости, 02.07.2026
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19:43 02.07.2026
Медведев назвал эксперимент по сбору биометрии у иностранцев удачным

Медведев назвал эксперимент по сбору биометрии у въезжающих иностранцев удачным

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что эксперимент по сбору биометрии у въезжающих иностранцев признан удачным.
  • Эксперимент проводился с декабря 2024 года в аэропортах Московского авиационного узла и в автомобильном пункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области.
  • Система позволяет быстро и качественно выявлять иностранцев, которые совершили преступление в России или у себя на родине.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Эксперимент по сбору биометрии у въезжающих в Россию иностранцев признан удачным, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Он в четверг сообщил, что провел заседание межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам государственной миграционной политики. В ходе заседания обсудили создание системы идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства по биометрическим данным в пунктах пропуска через госграницу.
"Я напомню, что с декабря 2024 года в аэропортах Московского авиационного узла, а также в автомобильном пункте пропуска "Маштаково", это Оренбургская область, проводится эксперимент… Этот эксперимент оказался удачным, он доказал эффективность такой системы контроля", - сказал Медведев на видео, которое опубликовал на платформе "Макс".
Он добавил, что система позволяет быстро и качественно выявлять иностранцев, которые совершили преступление в России или у себя на родине.
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ОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияМосковский авиационный узел
 
 
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