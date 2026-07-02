Медведев назвал эксперимент по сбору биометрии у иностранцев удачным

Краткий пересказ от РИА ИИ Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что эксперимент по сбору биометрии у въезжающих иностранцев признан удачным.

Эксперимент проводился с декабря 2024 года в аэропортах Московского авиационного узла и в автомобильном пункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области.

Система позволяет быстро и качественно выявлять иностранцев, которые совершили преступление в России или у себя на родине.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Эксперимент по сбору биометрии у въезжающих в Россию иностранцев признан удачным, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Он в четверг сообщил, что провел заседание межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам государственной миграционной политики. В ходе заседания обсудили создание системы идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства по биометрическим данным в пунктах пропуска через госграницу.