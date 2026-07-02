ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки, заявила Набиуллина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Набиуллина заявила о наличии пространства для снижения ключевой ставки.
- Банк России 19 июня снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.
- Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 24 июля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Центробанк видит возможность для снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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"Мы в июле будем обновлять прогноз свой развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили, что, да, действительно есть пространство для снижения ставки. В принципе, оно есть, пространство для снижения ставки", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".
Глава ЦБ уточнила, что на темпы снижения ставки будет влиять развитие ситуации.
Банк России 19 июня снизил ключевую ставку девятый раз подряд, но всего на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых. При этом большинство опрошенных аналитиков прогнозировали снижение на 0,5 процентного пункта — до 14%.
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 24 июля.
Набиуллина рассказала, почему нельзя снижать ключевую ставку резко
24 октября 2025, 15:51