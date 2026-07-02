Набиуллина рассказала о продаже части пакетов НСПК

"По поводу продажи части НСПК до конца этого года - это вряд ли. Это более длительный процесс, есть процедуры, и мы должны будем с участниками рынка обсудить, насколько и им это интересно. До конца этого года вряд ли это случится. Хотя если у участников рынка будет интерес и позиции будут выработаны, этот процесс можно будет ускорить ", - сказала глава регулятора в ходе брифинга на Финансовом конгрессе ЦБ.