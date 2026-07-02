Набиуллина рассказала о продаже части пакетов НСПК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Набиуллина заявила, что продажа части пакета национальной системы платежных карт (НСПК) вряд ли завершится до конца года.
- Процесс продажи можно будет ускорить, если у участников рынка будет интерес к приватизации НСПК.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Продажа части пакета национальной системы платежных карт (НСПК) вряд ли завершится до конца года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"По поводу продажи части НСПК до конца этого года - это вряд ли. Это более длительный процесс, есть процедуры, и мы должны будем с участниками рынка обсудить, насколько и им это интересно. До конца этого года вряд ли это случится. Хотя если у участников рынка будет интерес и позиции будут выработаны, этот процесс можно будет ускорить ", - сказала глава регулятора в ходе брифинга на Финансовом конгрессе ЦБ.
Банк России начал дискуссию по приватизации НСПК, заявила ранее Набиуллина.