Представитель России в МВФ назвала четыре главных фактора для экономики

Краткий пересказ от РИА ИИ Исполнительный директор от России в МВФ Ксения Юдаева назвала четыре главных фактора, которые влияют на мировую экономику.

Отрицательно влияют на экономический рост геоэкономическая фрагментация, изменение климата и демография.

Позитивно влиять на экономику может развитие искусственного интеллекта.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Исполнительный директор от России в МВФ Ксения Юдаева назвала четыре главных фактора, которые влияют на мировую экономику, причем только один из них - позитивно.

"Есть минимум четыре основных фактора, которые на среднесрочной перспективе влияют на экономику", - сказала Юдаева , выступая на сессии Финансового конгресса ЦБ , посвященной мировой экономике.

Первый фактор, по ее словам - это геоэкономическая фрагментация. "Это тренд, который идет, и в отличие от войны в Ормузе, которая имеет шансы скоро завершиться, этот тренд все-таки надолго, и он действительно сопровождает нашу геополитическую рецессию", - сказала она.

Второй фактор, по ее словам, изменение климата. "Какая-нибудь страна, которая еще два года назад выглядела страной с очень устойчивой макроэкономической политикой, снижающимся долгом, высокими темпами роста, может превратиться в страну с неустойчивым долгом, нуждающуюся в реструктуризации, с большими проблемами с экономическим ростом и так далее. Одного урагана достаточно для этого", - пояснила она.

Третий значимый фактор для развития мировой экономики - это демография.

"Старение населения, структура рабочей силы - это важные факторы, которые во взаимодействии с другими факторами будут определять экономический рост", - сказала Юдаева.

"Три эти фактора отрицательно влияют на экономический рост. И только один - позитивно, скорее всего. Это развитие ИИ", - заявила представитель России в МВФ.