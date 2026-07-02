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Представитель России в МВФ назвала четыре главных фактора для экономики - РИА Новости, 02.07.2026
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13:04 02.07.2026
Представитель России в МВФ назвала четыре главных фактора для экономики

Юдаева назвала 4 главных фактора для мировой экономики

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкКсения Юдаева
Ксения Юдаева - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Ксения Юдаева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполнительный директор от России в МВФ Ксения Юдаева назвала четыре главных фактора, которые влияют на мировую экономику.
  • Отрицательно влияют на экономический рост геоэкономическая фрагментация, изменение климата и демография.
  • Позитивно влиять на экономику может развитие искусственного интеллекта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Исполнительный директор от России в МВФ Ксения Юдаева назвала четыре главных фактора, которые влияют на мировую экономику, причем только один из них - позитивно.
"Есть минимум четыре основных фактора, которые на среднесрочной перспективе влияют на экономику", - сказала Юдаева, выступая на сессии Финансового конгресса ЦБ, посвященной мировой экономике.
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Первый фактор, по ее словам - это геоэкономическая фрагментация. "Это тренд, который идет, и в отличие от войны в Ормузе, которая имеет шансы скоро завершиться, этот тренд все-таки надолго, и он действительно сопровождает нашу геополитическую рецессию", - сказала она.
Второй фактор, по ее словам, изменение климата. "Какая-нибудь страна, которая еще два года назад выглядела страной с очень устойчивой макроэкономической политикой, снижающимся долгом, высокими темпами роста, может превратиться в страну с неустойчивым долгом, нуждающуюся в реструктуризации, с большими проблемами с экономическим ростом и так далее. Одного урагана достаточно для этого", - пояснила она.
Третий значимый фактор для развития мировой экономики - это демография.
"Старение населения, структура рабочей силы - это важные факторы, которые во взаимодействии с другими факторами будут определять экономический рост", - сказала Юдаева.
"Три эти фактора отрицательно влияют на экономический рост. И только один - позитивно, скорее всего. Это развитие ИИ", - заявила представитель России в МВФ.
"Перебьет ли искусственный интеллект влияние трех других отрицательных факторов? Большой вопрос. Но здесь большая неопределенность по влиянию практически всех этих факторов, поэтому загадывать не будем", - заключила она.
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