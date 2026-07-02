Рособрнадзор не зафиксировал утечек заданий ЕГЭ в сеть до начала экзаменов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Попыток разместить контрольные измерительные материалы ЕГЭ-2026 в сети до начала экзамена не зафиксировано.
- Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня и прошел в штатном режиме.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Попыток разместить контрольные измерительные материалы ЕГЭ-2026 в сети до начала экзамена в основной период зафиксировано не было, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
"Попыток разместить контрольные измерительные материалы ЕГЭ в сети до начала экзамена не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что он прошел в штатном режиме, все участники находились в равных условиях.