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Рособрнадзор не зафиксировал утечек заданий ЕГЭ в сеть до начала экзаменов - РИА Новости, 02.07.2026
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02:09 02.07.2026 (обновлено: 09:59 02.07.2026)
Рособрнадзор не зафиксировал утечек заданий ЕГЭ в сеть до начала экзаменов

Рособрнадзор: попыток разместить ЕГЭ-2026 в сети до начала экзамена не было

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку в рамках досрочного периода в школе
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку в рамках досрочного периода в школе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку в рамках досрочного периода в школе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Попыток разместить контрольные измерительные материалы ЕГЭ-2026 в сети до начала экзамена не зафиксировано.
  • Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня и прошел в штатном режиме.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Попыток разместить контрольные измерительные материалы ЕГЭ-2026 в сети до начала экзамена в основной период зафиксировано не было, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
"Попыток разместить контрольные измерительные материалы ЕГЭ в сети до начала экзамена не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что он прошел в штатном режиме, все участники находились в равных условиях.
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