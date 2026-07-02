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Причиной вспышки сальмонеллеза в ЕС стала произведенная на Украине лапша - РИА Новости, 02.07.2026
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13:28 02.07.2026
Причиной вспышки сальмонеллеза в ЕС стала произведенная на Украине лапша

EFSA: причиной вспышки сальмонеллеза в ЕС стала произведенная на Украине лапша

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лапша быстрого приготовления, произведенная на Украине, стала наиболее вероятной причиной вспышки сальмонеллеза в Европе.
  • С ноября 2025 года по июнь 2026 года зарегистрировано 106 подтвержденных случаев заражения Salmonella Stanley в 13 странах Евросоюза и Европейской экономической зоны, а также в Великобритании.
  • Санитарные службы европейских стран начали изъятие опасной продукции из продажи, но европейские агентства предупреждают, что новые случаи заражения не исключены.
БРЮССЕЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Лапша быстрого приготовления, произведенная на Украине, стала наиболее вероятной причиной продолжающейся вспышки сальмонеллеза в Европе, говорится в совместной оперативной оценке Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
"Расследование связало эту продукцию, продававшуюся в нескольких странах, с одним и тем же производителем на Украине. Это указывает на возможный общий источник заражения на уровне производственного предприятия, хотя необходимы дальнейшие исследования", - говорится в документе.
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По данным европейских регуляторов, с ноября 2025 года по июнь 2026 года зарегистрировано 106 подтвержденных случаев заражения Salmonella Stanley в 13 странах Евросоюза и Европейской экономической зоны, а также в Великобритании. Заболевание в основном затронуло детей и молодых людей, 49 человек были госпитализированы.
Эпидемиологическое расследование показало, что заболевшие в Дании, Эстонии, Германии, Латвии и Литве употребляли ароматизированную лапшу одного и того же бренда. Лабораторные исследования выявили заражение в образцах лапши со вкусом курицы и острой курицы этой марки.
В связи со вспышкой санитарные службы ряда европейских стран уже начали изъятие опасной продукции из продажи.
Вместе с тем европейские агентства предупреждают, что новые случаи заражения не исключены, поскольку продукция имеет длительный срок хранения и может еще долго оставаться в запасах у потребителей.
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