Краткий пересказ от РИА ИИ Лапша быстрого приготовления, произведенная на Украине, стала наиболее вероятной причиной вспышки сальмонеллеза в Европе.

С ноября 2025 года по июнь 2026 года зарегистрировано 106 подтвержденных случаев заражения Salmonella Stanley в 13 странах Евросоюза и Европейской экономической зоны, а также в Великобритании.

Санитарные службы европейских стран начали изъятие опасной продукции из продажи, но европейские агентства предупреждают, что новые случаи заражения не исключены.

БРЮССЕЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Лапша быстрого приготовления, произведенная на Украине, стала наиболее вероятной причиной продолжающейся вспышки сальмонеллеза в Европе, говорится в совместной оперативной оценке Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

"Расследование связало эту продукцию, продававшуюся в нескольких странах, с одним и тем же производителем на Украине . Это указывает на возможный общий источник заражения на уровне производственного предприятия, хотя необходимы дальнейшие исследования", - говорится в документе

По данным европейских регуляторов, с ноября 2025 года по июнь 2026 года зарегистрировано 106 подтвержденных случаев заражения Salmonella Stanley в 13 странах Евросоюза и Европейской экономической зоны, а также в Великобритании . Заболевание в основном затронуло детей и молодых людей, 49 человек были госпитализированы.

Эпидемиологическое расследование показало, что заболевшие в Дании, Эстонии, Германии, Латвии и Литве употребляли ароматизированную лапшу одного и того же бренда. Лабораторные исследования выявили заражение в образцах лапши со вкусом курицы и острой курицы этой марки.

В связи со вспышкой санитарные службы ряда европейских стран уже начали изъятие опасной продукции из продажи.